Karaman'da kökeni Orta Asya'ya dayanan "Saya Geleneği" devam ediyor - Son Dakika
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Karaman'da kökeni Orta Asya'ya dayanan "Saya Geleneği" devam ediyor

17.08.2022 11:56
Karaman'da kökeni Orta Asya'ya dayanan "Saya Geleneği" devam ediyor

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde geleneksel olarak düzenlenen Körkuyu Kültür ve Sıla Festivalinde kökeni Orta Asya'ya dayanan "Saya Geleneği" yoğun ilgi gördü.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Kazancı beldesinde geleneksel olarak düzenlenen Körkuyu Kültür ve Sıla Festivalinde kökeni Orta Asya'ya dayanan "Saya Geleneği" yoğun ilgi gördü.

Günümüzde Tataristan'ın başkenti olan Kazan şehri ve çevresinden asırlar önce göçüp gelen Kazan aşireti, Taşeli bölgesinde Göksu nehrinin güneyine yerleşerek Kazanlı anlamı taşıyan Kazancı beldesinin sakinleri oldu. Belde de geleneksel olarak düzenlenen Körkuyu Kültür ve Sıla Festivalinde ise saya oyunu büyük ilgi gördü.

Saya oyununun Orta Asya'dan gelme bir gelenek oyun olduğunu söyleyen Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, "Saya geleneğimiz Orta Asya'dan gelen bir kültürel etkinliğimiz ve geleneğimizdir. Malumunuz gelenekte görüldüğü gibi develerle kervanla Orta Asya'dan Anadolu'ya, Anadolu'dan Dünya'nın her tarafına Türklerin dağılışını yayılışını motive eden bir geleneğimiz. Bu saya etkinliğinde görev alanlarda da Türklerin İslamiyet'i kabulünden önceki Şamanizm dininin etkilerini görebiliyoruz. İyi ruh, kötü ruh... Siyah kıyafetlerle gördüğümüz kötü ruhları yani şeytanı temsil eder. Yine gelin ve damat figürleri ise iyiliği güzelliği temsil eder. Bu geleneğimiz binlerce yıllık bir gelenek ve İnşallah Kazancı Belediyesi olarak bu geleneğimizi, bu kültürel etkinliğimizi devam ettireceğiz. Biliyoruz ki kültürel etkinlikler bir milleti birbirine bağlayan insanları kaynaştıran bir araya getiren millet olmamızı sağlayan önemli etkinliklerdir. Bundan dolayı biz belediye olarak bunlara önem verdiğimizden, tarihimize, gelmişimize, geçmişimize önem verdiğimizden dolayı bu geleneği devam ettireceğiz" dedi.

14 kişiden oluşan saya ekibinden Nurettin Baysal ise, "Devenin üzerinde ala kilim, ala heybe var, Türk bayrağımız var. 14 kişiden oluşan bir ekip. Devenin içinde 2 kişi var, bir de ben çekici olarak 3 kişiyiz. Ayı ekibinde 3 kişi, şeytan ekibinde 4 kişi olmak üzere, heybeci var. Şeytan ekibi bizleri korumak için, ayı ekibi gelin damadı koruyor. Bir de gelin ve damadımız var. Eskiden beri sürdürdüğümüz bir gelenek" diye konuştu. - KARAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Karaman'da kökeni Orta Asya'ya dayanan 'Saya Geleneği' devam ediyor - Son Dakika

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