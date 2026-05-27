Karapınar\'da bayram namazında vatandaşlar camilere akın etti

Konya'nın Karapınar ilçesinde vatandaşlar Kurban Bayramı namazı ve bayramlaşma için tarihi Sultan Selim Camii'ne akın etti.

Sultan İkinci Selim döneminde inşa edilen tarihi camide, Karapınar İlçe Kaymakamlığı ve Karapınar Belediyesi tarafından bayramlaşma programı düzenlendi. Kılınan bayram namazı sonrası başta Gazze olmak üzere tüm İslam alemi için dualar edildi.

Bayram namazının ardından vatandaşlar bayramlaştı. - KONYA