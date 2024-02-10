Karasu Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Skandal - Son Dakika
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Karasu Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde Skandal

Karasu Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi\'nde Skandal

Karasu Belediyesi'ne ait olan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde çöp poşeti içerisinde ölü sokak köpeklerinin bulunmasıyla ilgili skandal bir olay yaşandı. Merkeze giriş yapamayan Hayvanlara Özgürlük Platformu üyeleri tarafından ortaya çıkarılan durum sosyal medyada büyük tepki topladı.

10.02.2024 13:22  Güncelleme: 13:35
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Karasu Belediyesi'ne ait olan Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde skandal bir olay yaşandı. Merkezin arka kısmına açılan çukura atılmış halde görüntülenen çöp poşeti içerisindeki ölü sokak köpeklerinin, trafik kazasında ölen hayvanlar olduğu iddia edildi.

Karasu Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ne bir süredir giriş yapamadıkları yönünde şikayet alan Hayvanlara Özgürlük Platformu üyeleri, Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan merkeze geldi. Merkez yetkilileri tarafınca rehabilitasyon merkezine girişine izin verilmeyen üyeler, merkez çevresinde yayın yaparak durumu gözler önüne serdi. Sosyal medya hesaplarında canlı yayın açan bir üye, belediyeye ait olan merkezin arkasında açılan çukura atılmış, çöp poşetleri içerisinde ölü sokak köpeklerinin görüntüsüyle karşılaştı. Üyeden yayını kapatmasını isteyen merkez görevlilerinin, çukura atılmış ölü köpeklerin trafik kazasında hayatını kaybeden yaralı köpekler olduğunu söylemesi dikkat çekti. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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