Karasu\'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 99. yılı çerçevesinde düzenlenen kutlama programı, renkli görüntülere sahne oldu. Sahilpark Belediye Plajı'nda gerçekleştirilen etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda Karasu Liman İşletmesi'ne bağlı römorkörler, gökyüzüne su sıkarak bayramı denizden selamladı. Kutlamaların en ilgi çekici anları ise sahilde düzenlenen yarışmalarda yaşandı. Yüzme, halat çekme ve yağlı direkten bayrak alma yarışmaları izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı. Özellikle yağlı direkte bayrağa ulaşmaya çalışan yarışmacıların renkli mücadelesi, izleyicilerden büyük alkış aldı. Takım ruhunu ve rekabeti bir araya getiren halat çekme yarışları da adeta nefesleri kesti. Program, dereceye giren sporculara ilçe protokolü tarafından verilen ödüllerin takdimiyle sona erdi. - SAKARYA