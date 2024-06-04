Karasu SGM'de Yıl Sonu Etkinlikleri Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) kış dönemi boyunca öğrendiklerini sergilediği yıl sonu etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin şehir genelinde faaliyet gösteren SGM'lerinde birbirinden güzel yıl sonu etkinlikleri düzenleniyor. Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde kış dönemi boyunca çocuklar için düzenlenen kurslar muhteşem bir final yaptı. 7-14 yaş arası öğrenciler birbirinden farklı branşlarda aldıkları kursların sonunda becerilerini yıl sonu gösterisinde sergiledi. Yoğun katılımla gerçekleşen kapanış programında miniklerin sahne performansı ayakta alkışlandı.

Ayrıca Karasu SGM öğrencilerinin ebru, resim, mutfak, becerikli eller ve tasarım sınıflarında ortaya çıkardığı eserler, etkinlik öncesi görücüye çıktı. Sergiyi gezen misafirler Kur'an-ı Kerim ve değerler eğitimi, İngilizce ve drama atölyelerinde ders alan öğrencilerin hünerlerini gördü. Program sonunda davetlilere öğrencilerin hazırladığı kurabiyeler davetlilere ikram edildi. - SAKARYA