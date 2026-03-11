Karayazı'da 2. Geleneksel Ramazan Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
Karayazı'da 2. Geleneksel Ramazan Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti

Karayazı\'da 2. Geleneksel Ramazan Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti
11.03.2026 09:58
Karayazı Kaymakamlığı'nın düzenlediği Ramazan Şenliği, yoğun katılımla ve çeşitli etkinliklerle yapıldı.

Karayazı Kaymakamlığı koordinesinde, Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen "2. Geleneksel Ramazan Şenliği" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Karayazı Kaymakamı Sayın Onur Titiz'in öncülüğünde düzenlenen Ramazan şenliğinde vatandaşlar bir araya gelerek Ramazan ayının manevi atmosferini birlikte yaşadı. Programda müzik konseri ve çeşitli etkinlikler yer alırken, katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Programda konuşma yapan Kaymakam Onur Titiz, Karayazı'nın birlik ve beraberliğinin önemine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı: "Bu güzel memleketin güzel insanlarına en iyi şekilde hizmet etmek ve Ramazan ayının manevi iklimini birlikte yaşamak bizler için büyük bir mutluluktur. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ve bereketli bir Ramazan diliyorum."

Gerçekleştirilen Ramazan şenliği, Karayazı halkının yoğun ilgisi ve katılımıyla samimi ve coşkulu bir atmosferde tamamlandı. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karayazı'da 2. Geleneksel Ramazan Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika

SON DAKİKA: Karayazı'da 2. Geleneksel Ramazan Şenliği Coşkuyla Gerçekleşti - Son Dakika
