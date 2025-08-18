Karayazı\'da Kültür Yolu Festivali Coşkusu

Karayazı Kaymakamlığı'nın koordinesinde, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında gezici sinema ve açık hava konseri etkinliği Karayazı halkıyla buluştu.
Açık hava konserinde çocuklar için sürprizler yapıldı. Dondurma, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Görkemli akşamda renkli görüntüler ortaya çıktı. Etkinliğe katılan izleyiciler coşkunun ve eğlencenin tadını çıkardı.
Karayazı Kaymakamı Onur Titiz de festivale katılarak çocuklarla birlikte keyifli vakit geçirdi. - ERZURUM
