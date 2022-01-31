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Karda mahsur kalan 10 kişiyi ekipler kurtardı - Son Dakika

Karda mahsur kalan 10 kişiyi ekipler kurtardı

31.01.2022 18:00
Karda mahsur kalan 10 kişiyi ekipler kurtardı

Sivas'ın Gürün İlçesinde kar yağışının köy yolunu kapatması nedeniyle yolda kalan 2 araç ve 10 kişiyi ekipler kurtardı.

Sivas'ın Gürün İlçesinde kar yağışının köy yolunu kapatması nedeniyle yolda kalan 2 araç ve 10 kişiyi ekipler kurtardı.

Sivas'ta dün başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Gürünün Koyunlu köyüne giderken kara saplanan 2 araç ve 10 kişi kapanan yolda ilerlemekte güçlük çekti. Durumun bildirilmesi üzerine vatandaşların yardımına koşan İlçe Özel İdare Ekipleri yol açma çalışması gerçekleştirdi. Yolun açılmasının ardından vatandaşlar bulundukları yerden kurtarıldı. - SİVAS

Karda mahsur kalan 10 kişiyi ekipler kurtardı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karda mahsur kalan 10 kişiyi ekipler kurtardı - Son Dakika


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