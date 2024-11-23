Kardeşköy Mesire Alanı, Mahalleye Değer Katıyor - Son Dakika
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Yerel

Kardeşköy Mesire Alanı, Mahalleye Değer Katıyor

Kardeşköy Mesire Alanı, Mahalleye Değer Katıyor

Kardeşköy Mahalle Muhtarı Yusuf Alvan, Efeler Belediyesi tarafından hizmete açılan mesire alanı için Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür etti. Alanın mahalle sakinleri için büyük bir eksikliği giderdiğini belirterek, yeni mesire alanının bölgenin çehresini değiştirdiğini vurguladı.

23.11.2024 10:15  Güncelleme: 10:16
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Kardeşköy Mahalle Muhtarı Yusuf Alvan Efeler Belediyesi tarafından hizmete açılan mesire alanı için Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e teşekkür ederek, "Kardeşköy Mesire Alanı mahallemize değer kattı" dedi.

Kardeşköy Mahalle Muhtarı Yusuf Alvan, Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'in geçtiğimiz günlerde hizmete açtığı mesire alanı için memnuniyetini dile getirdi. Alanın daha önce atıl bir durumda olduğunu belirten Alvan, mahalle sakinlerinin bu yeni hizmetten son derece mutlu olduğunu ifade etti. Muhtar Alvan, Başkan Yetişkin'in mahalleye kazandırdığı bu projeyle bölgenin çehresinin değiştiğini vurguladı.

Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve imkanlarıyla bölge halkının beğenisi alan Kardeşköy Mesire Alanı, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da katılımıyla gerçekleşen coşkulu bir törenle açıldı. Açılışın ardından açıklamalarda bulunan Kardeşköy Mahalle Muhtarı Yusuf Alvan, Başkan Anıl Yetişkin'e hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Mahalle sakinlerimiz, aileleriyle vakit geçirebileceği bir alanın eksikliğini uzun zamandır hissediyordu. Bu mesire alanı, mahallemize değer kattı. Daha önce kullanılmayan ve bakımsız olan bir bölge, şimdi çocuklarımızın güvenle oynadığı, ailelerimizin keyifle vakit geçirdiği bir alana dönüştü. Bu güzel hizmeti mahallemize kazandırdığı için Efeler Belediye Başkanımız Anıl Yetişkin'e ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kardeşköy Mesire Alanı, Mahalleye Değer Katıyor - Son Dakika

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