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Kardeşler Çevre Müfettişi Oldu

Kardeşler Çevre Müfettişi Oldu
01.08.2025 15:12
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Mete ve Görkem Koç, çöp bırakanlara karşı gösterdikleri tepkiyle Bakan Kurum'dan müfettiş unvanı aldı.

Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda çöp bırakanlara tepkileriyle gündem olan Mete ve Görkem Koç kardeşlere Bakan Kurum çevre müfettişliği unvanı verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda ziyaretçilerin çöp bırakmasına gösterdikleri tepki ile gündem olan Mete ve Görkem Koç kardeşlere teşekkür mektubu gönderdi. İki kardeşi 'çevre müfettişi' ilan eden Bakan Kurum sosyal medya hesabından, "İyi ki varsın Mete, iyi ki varsın Görkem. Yaylalarını kirletenlere çöp toplayarak örnek olan Mete ve Görkem artık bizim çevre müfettişimiz. Böyle çocuklarımız varken gözümüz arkada kalmaz" mesajını paylaştı.

Taşköprü Yaylası'nda aileleriyle birlikte yaşayan Mete ve Görkem Koç ise Bakan Kurum'un kendilerini 'çevre müfettişi' ilan etmesinin ardından yaylada duyarsız vatandaşların geride bıraktığı çöpleri toplamaya devam etti. Bakan Kurum'un kendilerine gönderdiği mektupta Taşköprü Yaylası'nı kendilerine emanet ettiğini söyleyen iki kardeş, vatandaşlara bir kez daha doğayı kirletmemeleri noktasında çağrıda bulundu.

"Bakan Taşköprü Yaylası'nı sürekli temiz tutmamızı istedi"

Taşköprü Yaylası'nı ziyaret edenlerin çevreyi kirletmemesini isteyen Görkem Koç (13), "Biz Taşköprü Yaylası'nda hayvancılık yapıyoruz. Yazın burada kalıyoruz, kışın köydeyiz. Bizim buralar tertemizdi ancak buraya gelenler çöp atıyorlar, doğamızı kirletiyorlar. Biz çöpleri topluyoruz yine atıyorlar. Şimdi tertemiz yaptık ama hafta sonu tekrar kirlenecek. Biz bu işten bir şey anlamadık, bu çöpler bizim hayvanlarımızın boğazına kaçıyor. Türk insanlarından çevremizi kirletmemelerini istiyorum. Murat Kurum bakanımız bize hediyeler gönderdi, mektup yolladı. Bizi çevre müfettişi olarak görevlendirdi. Bizden burayı temiz tutmamızı istedi. Biz çöpleri her zaman topluyorduk bir karşılık için toplamıyorduk. Biz çevremiz temiz olsun diye buradaki çöpleri topluyoruz" dedi.

"Bakanımız Taşköprü Yaylası'nı bize emanet etti"

Bakan Kurum'un kendilerine gönderdiği mektupta Taşköprü Yaylası'nı kendilerine emanet ettiğini ifade eden Mete Koç (9), "Biz burada yaylacılık yapıyoruz. Hafta sonu gelip burayı çok fazla kirletiyorlar. Biz temizliyoruz, sonra yine kirletiyorlar. Biz temizledik yine şu an doğamız tertemiz. Yine kirletirler mi bilmiyorum inşallah kirletmezler. Biz hediye karşılığında yapmıyorduk bu temizliği, doğamızı temiz tutmaya çalıştık. Bakan Murat Kurum bize mektup yolladı, ceket yolladı, kart yolladı. Bizden çevremizi temiz tutmamızı istedi, her gördüğünüz çöpü alın ve çevrenizi temiz tutun ve teşekkür etti. Bakanımız Taşköprü Yaylası'nı bize emanet etti. Biz de buradan bakana teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kardeşler Çevre Müfettişi Oldu - Son Dakika

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