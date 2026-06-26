Karekod Uygulaması İstendi - Son Dakika
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Karekod Uygulaması İstendi

Karekod Uygulaması İstendi
26.06.2026 13:55
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TVHB, veteriner tıbbi ürünlerde karekod uygulaması talep etti, izlenebilirlik önemine vurgu yaptı.

Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak veteriner tıbbi ürünlerde karekod uygulamasının ivedilikle hayata geçirilmesini ivedilik ve önemle talep ediyoruz" dedi.

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, geçtiğimiz günlerde Uşak'ta kamuoyuna yansıyan ve yetkili makamlar tarafından adli soruşturma yürütüldüğü bildirilen veteriner tıbbi ürünlerdeki gelişmelere ilişkin açıklama yaptı. Eroğlu, Türkiye'de veteriner ilaçlarının üretiminden son kullanıcıya kadar tüm süreçlerinin daha güçlü bir izlenebilirlik sistemiyle desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak uzun yıllardır veteriner tıbbi ürünlerde karekod uygulamasının hayata geçirilmesi yönündeki talebimizi ilgili tüm platformlarda kararlılıkla dile getirmekteyiz. Karekod sistemi her bir veteriner tıbbi ürünün üretiminden dağıtımına, reçetelendirilmesinden uygulanmasına kadar tekil olarak izlenebilmesini sağlayacak, denetim mekanizmalarını güçlendirecek ve kayıt dışılıkla mücadelede önemli katkılar sunacaktır. Dün Uşak'ta, yarın ise nerede olacağı belli olmayan bu gibi vahim haberlerle karşı karşıya kalmamamızı sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Karekod uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte sahte, kaçak ve kaynağı belirsiz veteriner tıbbi ürünlerin dolaşıma girmesinin önemli ölçüde önüne geçilebileceğini aktaran Eroğlu, "Son kullanma tarihi geçmiş veya geri çekme kararı verilen ürünler de anlık olarak tespit edilebilecek. Veteriner tıbbi ürünlerin üretimden dağıtıma ve kullanıma kadar tüm süreçleri uçtan uca izlenebilir hale gelecek, denetim mekanizmalarının etkinliği artırılacak, akılcı ilaç kullanımının yaygınlaştırılması desteklenecek ve antimikrobiyal dirençle mücadeleye önemli katkı sağlanacaktır" açıklamasında bulundu.

"Veteriner tıbbi ürünlerde karekod uygulamasının ivedilikle hayata geçirilmesini önemle talep ediyoruz"

Veteriner tıbbi ürünlerinin güvenilir şekilde izlenmesinin 'Tek Sağlık' yaklaşımı açısından da önem taşıdığının altını çizen Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizde veteriner tıbbi ürünlerin kayıt altına alınması karekod uygulaması ile 'E-Reçete' sistemlerini tamamlayacak ve izlenebilirlik safhasında yaşanan aksaklıkları ortadan kaldıracaktır. Veteriner tıbbi ürünlerinin güvenilir şekilde izlenmesi, Tek Sağlık yaklaşımı açısından da önem taşımaktadır. İlaç güvenliği ve izlenebilirliğinin güçlendirilmesi, toplum sağlığının korunmasına yönelik stratejik bir uygulama olacaktır. Bu çerçevede Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak veteriner tıbbi ürünlerde karekod uygulamasının ivedilikle hayata geçirilmesini ivedilik ve önemle talep ediyoruz. Veteriner tıbbi ürünlerin güvenli kullanımını sağlayacak her türlü bilimsel, teknik ve mevzuat çalışmasına katkı sunmaya hazır olduğumuzu da bir kez daha kamuoyunun ve ilgili kurumlarımızın bilgisine saygıyla sunarız." - ANKARA

Kaynak: İHA

Teknoloji, Sağlık, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karekod Uygulaması İstendi - Son Dakika

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