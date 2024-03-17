Karesi Belediyesi \'insan odaklı\' hizmetlere devam ediyor

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sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl binlerce vatandaşa ulaşan Karesi Belediyesi, 2024 yılında da 'insan odaklı' sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek insana dokunan hizmetler yapmaya devam ediyor.

Karesi Belediyesi, sosyal yardımlarla kimsesizlerin kimsesi olmayı sürdürüyor. Geçtiğimiz yıl binlerce ihtiyaç sahibine ulaşan Karesi Belediyesi, 2024 yılında da 'insan odaklı' sosyal belediyecilik anlayışı ile hareket ederek insana dokunan hizmetler yapmaya devam ediyor. Sosyal yardım kapsamında, vatandaşlara sosyal yardım kartı, medikal malzeme, yakacak, ev tadilatı, ev eşyası, kıyafet, yiyecek, kırtasiye, okul kıyafeti, eşofman, kitap gibi ihtiyaçları karşılandı. Bu destekler, ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşamlarını daha kolay ve huzurlu bir şekilde sürdürebilmelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Bin 285 aileye sosyal market kartı

Karesi Kaymakamlığı'nın da destekleriyle Değerlendirme Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bin 285 vatandaşa sosyal market kartı yardımı yapılmış olup, bu yardımlar için toplamda 4 milyon 500 bin TL'lik bir harcama gerçekleştirildi. Sosyal market kartı yardımları, vatandaşların ihtiyaç duydukları ürünlere daha kolay ve erişilebilir bir şekilde ulaşmalarını sağlıyor. Karesi Belediyesi bu sayede, maddi zorluklarla mücadele eden ailelerimize destek olmak ve onların günlük yaşamlarını bir nebze olsun kolaylaştırmak gayretiyle hareket ediyor.

562 haneye yakacak yardımı

Karesi Belediyesi, vatandaşların kış aylarında sıcak ve güvenli bir ortamda yaşamlarını sürdürebilmeleri için kararlılıkla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi vatandaşların ısınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla önemli adımlar atıldı. 562 aileye toplamda 350 ton kömür yardımı gerçekleştirildi.

Ayrıca, budama ve kesim faaliyetlerinden elde edilen odunlar Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından titizlikle hazırlanarak 393 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı. Evlerinde tadilat ihtiyacı olan 4 aileye destek olunurken, 47 vatandaşa ise medikal malzeme yardımı yapıldı. Bu kapsamda, hareket kabiliyeti kısıtlı olan vatandaşlara 16 adet tekerlekli sandalye ve 4 adet akülü sandalye ihtiyaçlarını karşılayarak rahat ve bağımsız bir şekilde hareket edebilmeleri sağlandı. Bunun yanı sıra, 18 adet hasta yatağı ve şiltesi temin edildi.

Sosyal marketten kıyafet ve okul desteği

"Karesi Sosyal Market" projesi kapsamında, ihtiyacı olmayan vatandaşlara kullanılabilir durumdaki kıyafet ve eşyalarını toplanmış, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı. 2023 yılı içerisinde, 3 bin 820 kişiye yeni ve ikinci el kıyafet yardımı yapıldı.

Karesi Belediyesi tarafından 675 adet okul kıyafeti, 743 adet kırtasiye malzemesi, 701 adet eşofman ve 748 adet ayakkabı desteği sağlandı. toplumsal dayanışma ve yardımlaşma ruhuyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik 2023 yılında da hizmetlerine devam etti.

Çölyak hastalarının özel diyet ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Karesi Belediyesi, 2 ihtiyaç sahibi vatandaşa 12 ay boyunca glutensiz gıda yardımı sağladı.

2023 yılında da "Bayram Güzelliği Projesi" ile bu vatandaşlar unutulmadı ve onların da bayram coşkusunu yaşamalarına katkıda bulunuldu. 14 erkek ve 4 kadın vatandaşın evlerine gidilerek, berber ve kuaför hizmeti sunuldu. Ayrıca, yoğun kar yağışı nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi 150 vatandaşın da temel ihtiyaçlarını karşılandı. - BALIKESİR