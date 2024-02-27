Karesi Belediyesi, Kırsal Mahallelere Modern Köy Konakları İnşa Ediyor

Kırsal mahallelerin 'köy odası' geleneğini inşa ettiği modern köy konakları ile gelecek kuşaklara aktaran Karesi Belediyesi, yatırımlarıyla ilçeye değer katarken, vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutuyor. Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, "Tarlada izi olanın harmanda sözü olur. Bu yatırımlar bizlerin tarladaki izlerimiz. Bu izleri her kırsal mahallemizde bırakıyoruz" dedi.
Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, vizyon projeleriyle ilçeye değer katarken, vatandaşların ortak talep ve ihtiyaçlarını da karşılamak için yatırımlarını sürdürüyor. Karesi Belediyesi, kırsal mahallelerin 'köy konağı' geleneğini inşa ettiği modern köy konakları ile gelecek kuşaklara aktarıyor. Geçtiğimiz yıl Taşkesiği Mahallesi'nde yapılan ve içerisinde köy konağı, muhtarlık ile doktor odası bulunan sosyal tesisi hizmete alan Karesi Belediyesi, Armutalan Kültür Merkezi, Kavaklı, Köteyli, Çaypınar ve Aktarma Köy Konağı'da hizmete sundu. Yaylabayır Mahallesi Sosyal Tesisi'de tamamlanırken, açılışı önümüzdeki süreçte gerçekleştirilecek.
Yeniköy konakları yolda
Vatandaş, esnaf ve mahalle ziyaretlerini sürdürmeye devam eden Başkan Orkan, ilçeye yeni köy konakları kazandırmak için çalışmalara başladıklarını da müjdeledi. Kent merkezindeki imkanların kırsal mahallelere de ulaşması için Karesi Belediyesi olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Orkan, "Tarlada izi olanın harmanda sözü olur. İşte bu yatırımlar bizlerin tarladaki izlerimiz. Bu izleri her kırsal mahallemizde bırakıyoruz. Buradaki yaşayan değerli vatandaşlarımızın da şehir merkezindeki rahatlığı, konfora ulaşması için çabalıyoruz. Çok şükür bugüne kadar birçok yerde bu hizmetleri yaptık. Kavaklı, Köteyli, Aktarma, Armutalan, Taşkesiği ve Çaypınar Mahallemizde köy konaklarımızı yaptık. Bunların yanında semt spor sahaları ve halı sahaları yaptık. Artık yolları, köprüleri, taş döşemelerini söylemiyoruz. O kadar iyi bir duruma geldik ki. Karesi'de her yerde izimiz var. Hepinizi değerli kılmak için ekibimle canla başla çalışıyoruz" dedi. - BALIKESİR
Son Dakika › Yerel › Karesi Belediyesi, Kırsal Mahallelere Modern Köy Konakları İnşa Ediyor - Son Dakika
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