Çorumlu öğrenciler Tosya\'da havuzda serinledi

Özgür Kiziler:

şöyle haberler okudukça insanlar unutuyor galiba daha önceki belediyelerin de böyle projeleri vardı ama hiçbir şey değişmedi durumu herkes aynı kaynaktan besleniyormuş gibi davranıyor bu tür tek seferlik etkinliklerin arka planında sistemli bir plan varsa güzel olur yoksa sadece haber malzemesi oluyor