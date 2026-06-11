Çorumlu öğrenciler Tosya'da havuzda serinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çorumlu öğrenciler Tosya'da havuzda serinledi

Çorumlu öğrenciler Tosya\'da havuzda serinledi
11.06.2026 17:57  Güncelleme: 17:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Kargı ilçesinden gelen 18 öğrenci, Tosya Belediyesi'nin kapalı yüzme havuzunda yüzerek serinledi ve eğlendi.

Çorum'un Kargı ilçesinden gelen öğrenciler Tosya ilçesindeki yüzme havuzunda serinledi.

Tosya Belediyesi, Çorum'un Kargı ilçesinden gelen öğrencileri, kapalı yüzme havuzunda ağırladı. Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan ilçeye gelen 18 beşinci sınıf öğrencisi, havuzda yüzerek hem serinledi hem de doyasıya eğlendi.

Öğrenciler Tosya Belediyesi'ne teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eğitim, Kargı, Çorum, Tosya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çorumlu öğrenciler Tosya'da havuzda serinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Özgür Kiziler Özgür Kiziler:
    şöyle haberler okudukça insanlar unutuyor galiba daha önceki belediyelerin de böyle projeleri vardı ama hiçbir şey değişmedi durumu herkes aynı kaynaktan besleniyormuş gibi davranıyor bu tür tek seferlik etkinliklerin arka planında sistemli bir plan varsa güzel olur yoksa sadece haber malzemesi oluyor 0 0 Yanıtla
  • Orhan Çolak Orhan Çolak:
    vay canına ne güzel bir şey yapmışlar tosya belediyesi bravo! çocuklar çok sevinmiş herhalde yaz sıcağında havuzda oynamak ne kadar güzel! ama bu tür fırsatlar tüm çocuklara verilsin diye düşünüyorum! çalışan velilerin çocuklarının da böyle aktivitelere katılması lazım! 0 0 Yanıtla
  • Arif Aytop Arif Aytop:
    güzel bir girişim olmuş tosya belediyesi böyle aktiviteleri desteklemesi iyi ama çocukların güvenliği konusunda ne kadar önlem alındı onu bilemeyiz tabii yetişkinlerin gözetimi altında olmaları önemli bu tür etkinliklerde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor Türkiye'de sadece 2 tane var: Mahalle konağını gören bir daha dönüp bakıyor
İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor İstanbul’dan taşındığı köyünde yetiştiriyor, yurt dışına satıp servet kazanıyor
Edirne Sarayı’nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı Edirne Sarayı'nın altından ecdadın şaşırtan gizli altyapısı çıktı
Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim Aynur Kanbur cinayetinin katil zanlısı: Gövdesine doğru 3-4 el ateş ettim
Ankara’da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı Ankara'da iki grup arasında sopalı kavga: 2 yaralı
CHP’de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak İşte sıradaki isimler CHP'de ihraçlar 9 kişiyle sınırlı kalmayacak! İşte sıradaki isimler

18:11
Morata’dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
Morata'dan görülmemiş öz eleştiri: Kadroda olmayı asla hak etmedim
17:52
Fenerbahçe’den Aykut Kocaman için açıklama
Fenerbahçe'den Aykut Kocaman için açıklama
17:43
Milli takım yolda kaldı Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
Milli takım yolda kaldı! Oyuncular antrenmana yürüyerek ulaştı
16:51
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
İsrail basınından Cumhurbaşkanı Erdoğan için çarpıcı analiz: Osmanlı dönemini...
16:47
İngiltere’de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
İngiltere'de zayıflama ilacı kullanan hanelerin market harcamaları yılda 780 milyon sterlin azaldı
16:43
Krizli PM’den çıkan karar: CHP’de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Krizli PM'den çıkan karar: CHP'de olağan kurultay takvimi açıklanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2026 18:30:38. #7.13#
SON DAKİKA: Çorumlu öğrenciler Tosya'da havuzda serinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.