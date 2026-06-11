Çorum'un Kargı ilçesinden gelen öğrenciler Tosya ilçesindeki yüzme havuzunda serinledi.
Tosya Belediyesi, Çorum'un Kargı ilçesinden gelen öğrencileri, kapalı yüzme havuzunda ağırladı. Kargı Cumhuriyet Yatılı Bölge Ortaokulu'ndan ilçeye gelen 18 beşinci sınıf öğrencisi, havuzda yüzerek hem serinledi hem de doyasıya eğlendi.
Öğrenciler Tosya Belediyesi'ne teşekkür etti. - KASTAMONU
Son Dakika › Yerel › Çorumlu öğrenciler Tosya'da havuzda serinledi - Son Dakika
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