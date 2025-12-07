Yıpranan bayrak değiştirilmeyi bekliyor - Son Dakika
Yıpranan bayrak değiştirilmeyi bekliyor

Yıpranan bayrak değiştirilmeyi bekliyor
07.12.2025 13:23  Güncelleme: 13:25
Giresun'un Çanakçı ilçesindeki Karınca Kalesi'nde zirvede bulunan yıpranmış Türk bayrağı, bölge sakinlerinin tepkisini çekti. Vatandaşlar, bayrağın yenilenmesini istiyor.

Giresun'un Çanakçı ilçesindeki Karınca Kalesi'nin zirvesinde bulunan Türk bayrağı yıprandı. Bölge sakinleri, belediyeden bayrağı yenilemesini talep etti.

Karınca Kalesi'nin zirvesinde dalgalanan Türk bayrağının bir süredir yıpranmış halde bulunması, bölge halkının tepkisini çekti. Doğal koşullar nedeniyle rengi solan ve kenarları parçalanan bayrağın değiştirilmesi istendi. Kalenin hem turistik hem de kültürel açıdan önem taşıdığına dikkat çeken vatandaşlar, belediyeden bir an önce harekete geçmesini talep etti. - GİRESUN

