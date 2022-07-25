Karısını boğmaya çalışan yabancı uyruklu kocadan ilginç savunma: "Şeytan istedi" - Son Dakika
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Karısını boğmaya çalışan yabancı uyruklu kocadan ilginç savunma: "Şeytan istedi"

25.07.2022 19:27

Karısını boğmaya çalışan yabancı uyruklu kocadan ilginç savunma: "Şeytan istedi" Genç kadın hastanede tedavi altına alınırken tutuklanan koca cezaevine gönderildi Samsun'da karısını boğmaya teşebbüs eden yabancı uyruklu koca "Şeytan yapmamı istedi" savunmasında bulundu.

Karısını boğmaya çalışan yabancı uyruklu kocadan ilginç savunma: "Şeytan istedi"

Genç kadın hastanede tedavi altına alınırken tutuklanan koca cezaevine gönderildi

SAMSUN - Samsun'da karısını boğmaya teşebbüs eden yabancı uyruklu koca "Şeytan yapmamı istedi" savunmasında bulundu. Hayati tehlikesi bulunan 2 çocuk annesi kadın hastanede tedavi altına alınırken, tutuklanan koca cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un Fevziçakmak Mahalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Mohamad Almahdı Sultan evlerinde 1 yaşındaki oğlunu yanına alıp balkona kilitledi. Kocasının oğluna zarar vereceğini düşünen 2 çocuk annesi Fatma Sultan kocasına engel olmak istedi. Bu sırada çocuğunu bırakıp karısının boğazını sıkıp havaya kaldırıp duvara fırlatarak öldürmeye teşebbüs eden Mohamad Almahdı Sultan, boğazını sıktığı eşi bayılınca bıraktı. Olaya annesi Fatemeh Alsukkeri müdahale edince Suriyeli genç bu kez de kendi annesine saldırarak hastanelik etti. Yaralanan iki kadın ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi alındı. Kocasının boğazını sıkarak öldürmeye kalktığı genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hastanede tedavi altına alınan Fatma Sultan, "Hiç sebep yokken kocam 1 yaşındaki çocuğumu alıp balkona kilitledi. Ben de eşime 'Ne yapıyorsun' dedim. Eşim benim boğazımı sıkıp duvara çarptı. Bana 'Sen öleceksin. Sen şeytansın' dedi. Uzun süre boğazımı sıkınca bayıldım. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Eşimle aramızda bir sıkıntı yoktu. Niçin böyle devrandı bilemiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Mohamad Almahdı Sultan, polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk dildi. Mohamad Almahdı Sultan ifadesinde kendisine şeytanın talimat verdiğini iddia etti. Nöbetçi mahkemeye ifade veren genç mahkemece, "öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

Fatma Sultan, Samsun, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karısını boğmaya çalışan yabancı uyruklu kocadan ilginç savunma: 'Şeytan istedi' - Son Dakika

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