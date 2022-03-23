Karla mücadelenin kahramanlarına teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Karla mücadelenin kahramanlarına teşekkür belgesi verildi

23.03.2022 15:58
Karla mücadelenin kahramanlarına teşekkür belgesi verildi

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, yoğun geçen kış şartlarında mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz demeden çalışarak karla mücadele eden Dinar İlçe Özel İdare Ekipleri'ne teşekkür belgesi verdi.

Afyonkarahisar Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, yoğun geçen kış şartlarında mesai mefhumu gözetmeksizin, gece gündüz demeden çalışarak karla mücadele eden Dinar İlçe Özel İdare Ekipleri'ne teşekkür belgesi verdi.

Belge takdim töreninde konuşan Kaymakam Kapankaya, Dinar ve bölgesinde bu sene çok ciddi kış bir mevsimi yaşandığını kaydetti. Kaymakam Kapankaya, "Sıkıntıya mahal vermeden fedakarca çalışmalar yapıldı. Herhangi bir can mal kaybı yaşanmadan vatandaşlarımız normal hayatlarına devam etti. Müdüründen şoförüne kadar herkesin bu işe katkısı oldu, mücadele edildi. Hepinize teşekkür ediyorum. Daha güzel zamanlarda yine birlikte olmaya devam ederiz. Hatasız, kazasız güzel çalışmalar diliyorum" dedi.

Kaymakam Kapankaya konuşmanın ardından teşekkür belgesi takdim ettiği çalışanlar ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - AFYONKARAHİSAR

Karla mücadelenin kahramanlarına teşekkür belgesi verildi

YORUMLAR
500
Bolvadin'de huzur ve asayiş uygulaması Bolvadin'de huzur ve asayiş uygulaması

Selami Kapankaya, Karahisar, Hisarcık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Karla mücadelenin kahramanlarına teşekkür belgesi verildi - Son Dakika


Son Dakika
16:02 Rusya'dan doğal gaz açıklaması geldi: Düşman ülkelere ruble ile satış yapacağız
15:52 Putin'e yeni darbe! Danışmanı Anatoly Chubais, işgale tepki göstererek görevden ayrıldı
15:48 Sevgilisini öldürüp mermer ocağına gömmüş! O sanığın kan donduran ifadesi mahkemede ortaya çıktı
15:37 Göztepe'ye bir talip daha çıktı! Abramovich'e rakip olan isim, Brentford takımının kurucusu Rasmus Ankersen!
15:30 Karamollaoğlu iktidara ağır yüklendi: Geçmişte mağdur oldukları ne varsa; şimdi failleri oldular
15:18 Çin Dışişleri Bakanlığı: Hiçbir üye ülkenin bir diğer ülkeyi birlikten atmaya hakkı yoktur
15:04 Yaptırımlardan korkan Rus oligarkların yaptığı ilk şey: Sanat eserlerini elden çıkarmak!
15:04 Şehit olan Özel Harekat Polisi Birol İl'in 3 yaşındaki oğlunun sözleri duygulandırdı: Babamın tabutu açılmıyor
14:55 5 öğrencisine yönelik cinsel istismar iddiasıyla 110 yıl hapsi istenen şahıs: Hakkımda yapılan iddiaları kabul etmiyorum
14:54 Boşanan eşcinsel çift çocuklarını paylaşamadı! ABD ve Türkiye arasında velayet krizi patlak verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 16:06:50. #1.11#
SON DAKİKA: Karla mücadelenin kahramanlarına teşekkür belgesi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement