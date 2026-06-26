Karne Sevinci Deliklikaya'da - Son Dakika
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Karne Sevinci Deliklikaya'da

Karne Sevinci Deliklikaya\'da
26.06.2026 14:23
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Deliklikaya Mahallesi'nde geleneksel karne etkinliği düzenlendi, öğrenciler spor malzemesi aldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesine bağlı Deliklikaya Mahallesi'nde yıllardır sürdürülen karne geleneği bu yıl da yüzleri güldürdü. Karnelerini ve takdir ya da teşekkür belgelerini alan öğrenciler, sabahın erken saatlerinden itibaren Deliklikaya Mahalle Muhtarlığı'nın önünde toplanarak, Mahalle Muhtarı Mustafa Borçlanmış'ı bekledi. Belgelerini muhtara gösteren öğrenciler futbol ve voleybol toplarını alırken, etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul'da yaşatılan gelenek kapsamında öğrenciler, okullarından aldıkları karne ve başarı belgeleriyle Deliklikaya Mahallesi Muhtarlığına geldi. Muhtar Mustafa Borçlanmış'ın gelmesiyle birlikte sıraya giren çocuklar, karnelerini tek tek göstererek hediyelerini aldı. Toplarını alan öğrenciler, daha sonra muhtarlık bahçesinde ve mahallede arkadaşlarıyla oyun oynayarak, karne sevincini doyasıya yaşadı. Her yıl düzenlenen etkinlik nedeniyle muhtarlık önünde oluşan yoğunluk, Anadolu'daki mahalle ve köylerde yaşatılan eski karne geleneklerini aratmayan görüntüler oluşturdu.

"İnternet bağımlılığından ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak spora yönlendirmek istedik"

Yaklaşık 30 yıldır Deliklikaya Mahallesi'nde yaşadığını, 20 yıldır da gönüllü antrenörlük yaptığını belirten Mahalle Muhtarı Mustafa Borçlanmış, çocukları ders çalışmaya ve spora teşvik etmek amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Borçlanmış, "Muhtar olmadan önce her bayram çocuklarımıza oyuncak dağıtıyorduk. Daha sonra okul müdürlerimizle görüşerek bunu değiştirdik. Her eğitim öğretim yılı sonunda takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilerimize futbol topu ve voleybol topu hediye etmeye başladık. Bazıları 'Takdir ya da teşekkür alamayan çocuklar ne olacak?' diye soruyor. Ancak çocuklardan çok güzel dönüşler alıyoruz. Bir puanla belgeyi kaçıran öğrencilerimiz, 'Seneye daha çok çalışacağım, ben de hediyemi alacağım' diyor. Asıl hedefimiz de buydu. Çocuklarımızı derslerine teşvik etmek, internet bağımlılığından ve kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak spora yönlendirmek istedik" dedi.

Hediye olarak tablet yerine özellikle spor malzemesi dağıtmayı tercih ettiklerini belirten Borçlanmış, "Bugün tablet de dağıtabilirdik ama çocuklarımızın ekran başında daha fazla vakit geçirmesini değil, sokakta spor yapmasını istiyoruz. Bu yüzden futbol topu ve voleybol topu dağıtıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda muhtarlığın avlusunda adeta izdiham yaşanıyor. Çocuklarımız eski sokak oyunlarını yeniden oynuyor. Önümüzdeki dönemlerde de öğrencilerimize faydalı olacak sürpriz hediyeler hazırlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Karne sevinci yaşayan öğrencilerden Zeynep Ilgat, yaz tatilini kitap okuyarak değerlendireceğini belirterek, "Yaz tatili boyunca akşamları kitap okuyacağım. Tatile gideceğim. Tatile çıkan arkadaşlarımın da güzel bir tatil geçirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Takdir belgemi getirip topumu aldım"

Takdir belgesiyle hediyesini almaya gelen Mustafa Ömer Kaptan da aldığı topun mutluluğunu yaşadığını söyleyerek, "Takdir getirip top almaya geldim. Dördüncü sınıfa geçeceğim. Bu topla arkadaşlarımla oyun oynayacağız. En büyük hayalim futbolcu olmak. Herkese iyi tatiller diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eğitim, Yaşam, Yerel, Karne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karne Sevinci Deliklikaya'da - Son Dakika

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