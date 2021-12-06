KARPAM'da görev değişikliği - Son Dakika

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezinde (KARPAM) Müdürlük Devir teslimi yapıldı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol Soysal ve KARPAM personelinin katılımıyla gerçekleştirilen devir teslim töreninde Doç. Dr. Merve Maali, Müdürlük görevini Dr. Öğr. Üyesi Işıl Karabey Aksakallı'ya devretti.

Rektörlük makamında gerçekleştirilen törende konuşan Rektör Bülent Çakmak, şimdiye kadar yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve sunduğu katkılardan dolayı Doç. Dr. Merve Maali'ye teşekkür ederken, görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Işıl Karabey Aksakallı'ya yeni görevinde başarılar diledi. - ERZURUM