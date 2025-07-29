Karpuzlu Kaymakamlığı\'na Vekaleten Mustafa Tokel Atandı

12. Dönem Kaymakam Adaylarının Bakanlık Merkez Stajı kapsamında Dil Eğitim Kursuna katılmak üzere görevinden ayrılan Karpuzlu Kaymakamı Ömer Nergiz'in yerine Aydın Valiliği onayıyla vekaleten göreve getirilen Mustafa Tokel görevine başladı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yaklaşık 1 yıldır görev yapan Kaymakam Ömer Nergiz'in, 12. Dönem Kaymakam Adaylarının Bakanlık Merkez Stajı kapsamında Dil Eğitim Kursuna katılmak üzere görevinden ayrılmasının ardından boş kalan kaymakamlık koltuğuna getirilecek isim belli oldu. Aydın Valiliği'nin 22 Temmuz tarihi onayı ile Karpuzlu Kaymakamlığı görevine vekaleten Mustafa Tokel getirildi. Karpuzlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada Kaymakam Tokel'in yeni görevine başladığı duyuruldu.

Öte yandan görevinden ayrılan Kaymakam Nergiz ise Aydın Valisi Yakup Canbolat'a veda ziyaretinde bulundu. Vali Canbolat ile görüşen Nergiz, daha sonrasında yaptığı açıklamada "Maiyetinde görev yapmaktan onur duyduğum, engin bilgi ve tecrübeleriyle bizlere yol gösteren Valimiz Yakup Canbolat'a, görevim süresince şahsıma gösterdiği ilgi ve alakadan ötürü şükranlarımı arz ederim" ifadelerini kullandı. - AYDIN