Kars Belediye Başkanı Sarıkamış Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Kars Belediye Başkanı Sarıkamış Esnafını Ziyaret Etti

Kars Belediye Başkanı Sarıkamış Esnafını Ziyaret Etti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Belediye Başkanı Serdar Kılıç, esnafı ziyaret ederek Sarıkamış'a gelen turistlere en iyi şekilde hizmet vermeleri konusunda önerilerde bulundu.

26.02.2024 13:48  Güncelleme: 13:51
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Belediye Başkanı Serdar Kılıç, esnafı ziyaret etti, çaylarını içti ve Sarıkamış'a gelen turistleri en güzel şekilde ağırlamaları hususunda önerilerde bulundu. Kılıç, esnafa hayırlı işler dileklerinde bulunarak Sarıkamış'ı el birliğiyle daha iyi yerlere getireceklerini kaydetti.

Başkan Kılıç, ilçe esnafıyla buluştu, esnafa hayırlı işler dileklerinde bulundu. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars Belediye Başkanı Sarıkamış Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kars Belediye Başkanı Sarıkamış Esnafını Ziyaret Etti - Son Dakika
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