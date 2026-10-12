Kars Belediyesi, izinsiz kaldırım işgalinde üçüncü ihlalde 10 gün kapatma uygulayacak - Son Dakika
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Kars Belediyesi, izinsiz kaldırım işgalinde üçüncü ihlalde 10 gün kapatma uygulayacak

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Kars Belediyesi, izinsiz cadde, sokak ve kaldırım işgallerine sınıfına göre 5 bin TL, 6 bin 650 TL ve 9 bin 800 TL idari para cezası uygulanacağını duyurdu. İhlalin tekrarında ceza iki katına çıkacak, üçüncü ihlalde iş yeri 10 gün kapatılacak, dördüncüde ruhsat iptal edilecek.

Kars Belediyesi, izinsiz cadde, sokak ve kaldırımları işgal eden işletmelere yönelik uygulanacak idari para cezalarını duyurdu. İhlalin tekrarlanması halinde cezaların artırılacağı, üçüncü ihlalde 10 gün kapatma, dördüncü ihlalde ise iş yeri ruhsatının iptal edilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

Kars Belediyesi, kent genelinde cadde, sokak ve kaldırımların izinsiz işgal edilmesinin önüne geçmek amacıyla esnafa yönelik uyarıda bulundu. Belediye tarafından yapılan ilanla, belediyeden izin almaksızın çeşitli amaçlarla kamusal alanları işgal eden işletmelere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 14 ve 15'inci maddelerinde belirtilen yetki ve görevler kapsamında, aynı kanunun 15'inci maddesinin (b) bendine istinaden yürürlüğe giren Zabıta Tembihnamesi doğrultusunda işlem yapılacağı belirtildi.

"İşletmelere uygulanacak cezalar açıklandı"

Belediyeden izin almadan cadde, sokak ve kaldırımları işgal eden işletmelere, iş yerlerinin tabi olduğu usule ve sınıfına göre farklı miktarlarda idari para cezası uygulanacağı kaydedildi.

Buna göre, ilk ihlalde uygulanacağı belirtilen cezalar şöyle sıralandı:

Götürü usule tabi iş yerlerine 5 bin TL,

Deftere tabi ikinci sınıf iş yerlerine 6 bin 650 TL,

Deftere tabi birinci sınıf iş yerlerine 9 bin 800 TL.

İhlalin tekrarlanması halinde yaptırımlar ağırlaşacak

Belediyenin ilanında, aynı ihlalin tekrarlanması durumunda uygulanacak yaptırımlara da yer verildi. Buna göre, ihlalin ilk kez gerçekleşmesi halinde belirtilen tutarlarda idari para cezası uygulanacağı, ikinci kez tekrarlanması durumunda ise ilk uygulanan cezanın iki katına çıkarılacağı bildirildi.

İhlalin üçüncü kez gerçekleşmesi halinde iş yerinin 10 gün süreyle kapatılacağı, dördüncü kez tekrarlanması durumunda ise işletme ruhsatının iptal edilerek iş yerinin kapatılmasının öngörüldüğü ifade edildi.

"Esnafa ilan yoluyla tebliğ edildi"

Kars Belediyesi tarafından yayımlanan bildirinin, ilgili mevzuat kapsamında kentteki tüm esnafa ilan yoluyla tebliğ edildiği belirtildi. Uygulamayla cadde, sokak ve kaldırımların izinsiz kullanımının önüne geçilmesi, yayaların geçiş alanlarının korunması ve kent düzeninin sağlanmasının amaçlandığı değerlendiriliyor.

Belediyenin duyurusuyla birlikte, iş yerlerinin önünde ve çevresinde kamusal alanları izinsiz kullanan esnafın belirtilen kurallara uyması gerektiği hatırlatıldı.

Kaynak: İHA
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