Kars Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahibi Vatandaşlara Gıda Yardımı Yapacak

Yerel

Kars Belediyesi her Ramazan ayında olduğu gibi bu Ramazan da vatandaşları unutmadı. Belediye Ramazan ayı dolayısıyla maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara gıda yardımı yapacak.

Kars Belediye Başkanlığı'nca maddi durumu iyi olmayan vatandaşlara verilmek üzere getirilen yardım kolilerini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili İnan Alp'in 'yerel seçim çalışması' yorumuna ise açıklama geldi.

Milletvekili Alp'in paylaşımın gerçekleri yansıtmadığına dikkat çekilen yazılı açıklamada, "Kars Belediyemizce ihtiyaç sahibi ailelere verilmek üzere her yıl yaptığımız Ramazan ayı gıda yardımları bazı sosyal medya hesapları üzerinden yerel seçim çalışması şeklinde gösterilerek kamuoyunu yanıltıcı paylaşımlar yapılmaktadır. Belediyemiz Toplumsal Dayanışma Mağazamız deposuna taşınan gıda paketleri, iddia edildiği gibi yaklaşan yerel seçimlerle herhangi bir ilgi ve alakası bulunmamakta olup söz konusu gıda paketleri her yıl Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileler için düzenli şekilde yaptığımız Ramazan ayı gıda yardımlarıdır" denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Görev süremiz içerisinde Sosyal Belediyecilik anlayışı ile maddi değeri 40 Milyon TL.'yi aşan sosyal yardımlarımız kapsamında; SYD Vakfı iş birliğinde belirlenen ailelerimize gıda, temizlik, kırtasiye, kıyafet, ayakkabı, anne-bebek destek paketleri ve diğer yardımları düzenli şekilde yapılmakta olup yapılmaya da devam edilecektir." - KARS