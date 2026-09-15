Kars Hayvan Pazarı'nda hayvan giriş çıkışları sıkı denetimden geçiriliyor - Son Dakika
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Kars Hayvan Pazarı'nda hayvan giriş çıkışları sıkı denetimden geçiriliyor

Kars Hayvan Pazarı\'nda hayvan giriş çıkışları sıkı denetimden geçiriliyor
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Kars Hayvan Pazarı'nda hayvan hastalıklarının önlenmesi ve güvenli sevk için sağlık, belge ve dezenfeksiyon kontrolleri aralıksız sürdürülüyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, denetimleri yerinde inceleyerek çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Hayvancılığın önemli merkezlerinden birisi olan ve hayvan hareketliliğinin yoğunlaştığı Kars Hayvan Pazarı'nda denetimler aralıksız sürdürülüyor. Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, hayvan pazarını ziyaret ederek yürütülen sağlık kontrolleri, belge denetimleri ve dezenfeksiyon çalışmalarını yerinde inceledi.

Kars'ta hayvan varlığının korunması, bulaşıcı hayvan hastalıklarının önüne geçilmesi ve hayvan hareketlerinin güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla Hayvan Pazarı'nda kapsamlı kontroller gerçekleştiriliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından pazara giriş ve çıkış yapan hayvanların kimlik bilgileri, sağlık durumları ile sevk belgeleri tek tek kontrol edilirken, mevzuata uygun olmayan hareketlerin ve hastalıkların yayılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

"Hayvan giriş çıkışlarında sıkı kontrol"

Hayvan hareketliliğinin arttığı dönemlerde hastalıkların farklı bölgelere taşınma riskine karşı kontrollerin daha da önem kazandığı Kars Hayvan Pazarı'nda görevli veteriner hekimler ve teknik personel sahada yoğun mesai yürütüyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvanların pazara girişinden sevk edilmesine kadar geçen süreçte gerekli kontrolleri gerçekleştirirken, yetiştiricilerin de sevk işlemlerinde gerekli belgeleri eksiksiz bulundurmaları konusunda bilgilendirmeler yapılıyor.

Pazar alanında ayrıca bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla dezenfeksiyon uygulamaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Böylece hayvanların bir araya geldiği ve farklı işletmelerden hayvanların bulunduğu pazarda hastalık riskinin en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürü Enver Aydın, gerçekleştirdiği ziyarette Hayvan Pazarı'ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek görevli veteriner hekimler ve personelden yürütülen denetimler hakkında bilgi aldı.

Pazar içerisinde incelemelerde bulunan Aydın, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulmasının hayvan sağlığı ve Kars hayvancılığının geleceği açısından büyük önem taşıdığını belirterek, sahada görev yapan personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Aydın, üreticilerin uzun süren emeklerinin korunması, hayvan sağlığının güvence altına alınması ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilir şekilde devam etmesi için denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

"Üreticinin emeği de hayvan sağlığı da korunuyor"

Kars'ın önemli geçim kaynaklarından biri olan hayvancılık sektöründe güvenli hayvan hareketlerinin sağlanması, yalnızca hastalıkların önlenmesi açısından değil, üreticilerin ekonomik kayıplarının önüne geçilmesi bakımından da önem taşıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan pazarlarında gerçekleştirilen kontrollerle hem hayvan sağlığını korumayı hem de yetiştiricilerin güvenli bir şekilde ticaret yapabilmesini sağlamayı amaçlıyor.

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıklarla etkin mücadele edilmesi ve güvenli sevk süreçlerinin sağlanmasına yönelik saha çalışmalarının titizlikle sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

Enver Aydın, Tarım, Çevre, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars Hayvan Pazarı'nda hayvan giriş çıkışları sıkı denetimden geçiriliyor - Son Dakika

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