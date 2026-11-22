Kars Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (SMMMO) Başkanı Didem Turhan, oda üyeleriyle yıl sonu mesleki değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda mesleğin güncel sorunları, sektörde yaşanan gelişmeler, çözüm önerileri ve geleceğe yönelik beklentiler ele alındı.

Kars SMMMO tarafından gerçekleştirilen toplantıda, meslek mensuplarının karşılaştığı sorunların değerlendirilmesi, güncel mevzuat ve mesleki gelişmelerin paylaşılması, üyeler arasındaki iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi amacıyla fikir alışverişinde bulunuldu.

Samimi bir ortamda gerçekleştirilen buluşmada, mesleki faaliyetlerin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar gündeme getirilirken, bu sorunlara yönelik çözüm önerileri de karşılıklı görüşlerle değerlendirildi. Meslek mensuplarının beklentileri, çalışma şartları ve mesleğin geleceğine ilişkin değerlendirmeler toplantının önemli gündem başlıkları arasında yer aldı.

"Mesleki dayanışma ve birlik vurgusu"

Oda Başkanı Didem Turhan, meslek mensuplarının ortak sorunlarının istişare edilmesinin, mesleki birlikteliğin güçlendirilmesi ve çözüm odaklı çalışmalar yürütülmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Üyelerle düzenli olarak bir araya gelerek mesleki konuları değerlendirmeyi sürdüreceklerini ifade eden Turhan, katılım sağlayan tüm meslektaşlarına teşekkür ederek birlik, beraberlik ve dayanışmanın güçlenerek devam etmesi temennisinde bulundu. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.