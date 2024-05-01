Kars'ta 2024 Yılı İkinci Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Kars'ta 2024 Yılı İkinci Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kars\'ta 2024 Yılı İkinci Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Kars'ta 2024 yılının ikinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, il genelinde yapılan ve yapılacak olan yatırımlar masaya yatırıldı.

01.05.2024 09:53  Güncelleme: 09:56
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Kars'ta 2024 yılının 2'inci Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ziya Polat Başkanlığı'nda yapıldı.

Kars'ta 2024 yılının ikinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Ziya Polat başkanlığında gerçekleştirildi. Gazi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkanı Ötüken Senger, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Fatih Tekcan, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Kaan Bayrambey, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

İl genelinde 2023 yılında yapılan ve 2024 yılında yapılacak olan yatırımların masaya yatırıldığı toplantıda, açılış konuşan Vali Ziya Polat, "Her kurumdan ve her ilçeden proje istiyoruz. Ama proje yapmak için proje yapılmayacak insanımıza dokunan ve onların hayatlarını kolaylaştıracak projeler yapılacak. Boşta bulunan kurum binaları varsa buna ihtiyacı olan hangi kurumumuzun talep ederse ona verilecektir. Beraber çalışıyoruz, sevdamız ve gayemiz Karslıya hizmet etmektir" dedi.

Kentte devam eden projelerin bir an önce bitirilmesi talimatını veren Polat, "13 sektörde 179 projemiz devam ediyor. Toplam proje tutarı, 29 milyar 937 milyon 28 lira 179 kuruştur. Önceki yıllar harcaması 2.8 milyar, yıl ödeneğimiz 1.8 milyardır. Yatırımların ilimize hayırlı olmasını diliyorum. Tüm kurum ve kuruluşlarımızda ilimize artı değer katacak projeler yapmasını, devam eden projelerin de bir an önce bitirilmesiyle ilgili çalışma yapmasını rica ediyoruz. Tekrar 2024 yılının ilimizde hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Koordinasyon Kurulu Toplantısı daha sonra kurum müdürlerinin sunum ve yatırımları hakkında bilgi vermesiyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta 2024 Yılı İkinci Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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