Kars'ta Anadolu'nun Ritmi Projesi Halk Oyunları Şenliği Düzenlendi

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TACETTİN DURMUŞ

(KARS)- Kars Valiliği öncülüğünde KAFKAS projesinin alt projelerinden olan Anadolu'nun Ritmi projesi kapsamında gerçekleştirilen halk oyunları şenliğine 400 öğrenci katıldı. Kars Valisi Ziya Polat, "Şu an 23 okulumuzun burada gösterisi olacak ama inşallah seneye minimum 100 okul istiyoruz" dedi.

Kars Valiliği öncülüğünde KAFKAS projesinin alt projelerinden olan Anadolu'nun Ritmi projesi kapsamında gerçekleştirilen halk oyunları şenliğinde il merkezi ve ilçelerde bulunan toplam 23 okuldan 400 öğrenci katıldı. 30 usta eğitici nezaretinde gerçekleştirilen şenlik, Kars'ın çok kültürlü halk oyunları yöresel müzik eşliğinde sahnelendi. Kars Atletizm pistinde yapılan şenlik öğrenciler de oyunlarını kusursuz oynamak için birbirleriyle yarıştı.

Şenliğin açılış konuşmasını yapan Kars Valisi Ziya Polat, şunları söyledi:

" Serhat Kars, Gazi Kars, ilklerin şehri, medeniyet beşiği. Bu şehrin kültürünü, tarihini anlatmak, gelen insanımızı en iyi şekilde ağırlamak, Kafkas oyunlarımızla, yerel oyunlarımızla insanımıza güzel vakitler geçirdiğimizi hep biliyoruz. Özellikle kış ayında sokaklarında, caddelerinde tarih kokan, kültürümüzü yansıttığımız, insanlarımızın gönlüne girdiğimizi, buradan da ayrılırken hepsinin gözlerinde o mutluluğu görüyoruz. Tabii bu çocuklarımızın hem Kafkas oyunları hem yerel oyunlarının yanında bu sene KAFKAS projesi kapsamında okullarımızda halk yönetimlerimizin sayısının artması, çocuklarımızın kültürel faaliyetlerde bulunması amacıyla Anadolu'nun Ritmi projelerimizi hayata geçirmiştik. Evet, bu sene yıl sonu şenliğini yapıyoruz. Ama inşallah seneye bu stadyum dolacak. Tüm sahanın etrafında okullarımızın sayısı minimum üç katına çıkacak diye hedefliyoruz. Şu an 23 okulumuzun burada gösterisi olacak ama inşallah seneye minimum 100 okul istiyoruz, 100 okulumuzda halk oyunu ekibimizin hazırlanması, ilçelerde öncelikle halk oyunları şenliği sonra da Gazi Karsımızda halk oyunları şenliği yapmayı düşünüyoruz. Şenliğimiz hayırlı, uğurlu olsun."

Konuşmaların ardından 23 okuldan 25 ekip ve 400 öğrenci gösterilerini sundu. Şenliğe katılan öğrenciler Kafkas, Mahalli, Turizm, Horon, Zeybek gibi yöresel oyunlar renkli görüntülere sahne oldu. Öğrencilerin gösteri sonunda açtıkları Türk Bayrağını Vali Polat'a teslim etti.