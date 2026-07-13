Kars\'ta Asfalt Yenileme Başladı

Kars'ta şehir içi ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek asfalt yenileme çalışmaları Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü koordinesinde başladı. Kentin en yoğun kullanılan güzergahları arasında yer alan Cumhuriyet, Faikbey ve İnönü caddelerinde yürütülen çalışmalarla eski ve yıpranmış asfalt tamamen kaldırılarak yerine uzun ömürlü sıcak asfalt seriliyor.

Çalışmaları AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, AK Parti İl Başkanı Muammer Sancar ve Karayolları 18. Bölge Müdürü Hakan Yenilmez yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı.

"Karayolları şehir içi ulaşım için düğmeye bastı"

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki ulaşım ağını daha modern hale getirmek amacıyla kapsamlı bir üstyapı çalışması yürütüyor. İş makineleri ve asfalt ekiplerinin yoğun mesai harcadığı çalışmalarda, sürüş güvenliğinin artırılması ve yol konforunun yükseltilmesi hedefleniyor.

Şehir merkezinin en önemli ulaşım akslarını oluşturan Cumhuriyet, Faikbey ve İnönü caddelerinde gerçekleştirilecek asfalt yenileme çalışmaları etap etap tamamlanarak yollar yeniden vatandaşların hizmetine sunulacak.

" "Bu bir sorumluluk değil, hizmet meselesidir"

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, şehir içi yol ağının yenilenmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın destekleriyle önemli bir çalışma başlatıldığını belirtti.

Çalkın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun talimatları doğrultusunda Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi tamamlanan Cumhuriyet, Faikbey ve İnönü caddelerinde çalışmaların başladığını ifade etti. Çalkın, "Yollarımızı kaliteli asfaltla buluşturuyoruz. Bu bir sorumluluk meselesi değil, hizmet meselesidir. Şehirlerarası bölünmüş yol çalışmalarımız devam ederken şehir içindeki yollarımıza da Karayolları büyük destek vermeye devam edecek" dedi.

"Karayolları etap etap ilerleyecek, trafik tamamen kapanmayacak"

Karayolları 18. Bölge Müdürü Hakan Yenilmez ise çalışmaların teknik detaylarını paylaşarak vatandaşların günlük yaşamının en az seviyede etkilenmesi için özel bir planlama yapıldığını söyledi.

Yenilmez, Cumhuriyet Caddesi'nin yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda olduğunu belirterek, eski asfaltın kazındığını, zemine 6 santimetre düzeltme asfaltı, üzerine ise 5 santimetrelik aşınma tabakası serildiğini ifade etti.

Çalışmaların ardından yol çizgilerinin de kısa sürede tamamlanacağını kaydeden Yenilmez, "Vatandaşlarımızın ara yolları rahat kullanabilmesi için güzergahın tamamını aynı anda trafiğe kapatmıyoruz. Yaklaşık 200 ile 400 metrelik bölümler halinde ilerliyoruz. Cumhuriyet Caddesi tamamlandıktan sonra aynı yöntemle Faikbey ve İnönü caddelerinde çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Modern yollarla daha güvenli ulaşım hedefleniyor"

AK Parti Kars İl Başkanı Muammer Sancar da çalışmalara destek veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğüne teşekkür ederek, yenilenen yolların Kars'a uzun yıllar hizmet edeceğini belirtti.

Karayolları tarafından yürütülen asfalt yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte şehir merkezindeki üç ana arter daha modern bir görünüme kavuşacak, sürüş güvenliği artacak ve vatandaşlar daha konforlu ulaşım imkanına sahip olacak. - KARS