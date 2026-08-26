Kars\'ta Biçerdöver Kontrolleri Devam Ediyor

Kars'ta hububat hasadının güvenli ve verimli bir şekilde tamamlanması amacıyla biçerdöver kontrolleri sahada aralıksız devam ediyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, üreticilerin alın terinin karşılığını en iyi şekilde alabilmesi ve hasat sırasında oluşabilecek ürün kayıplarının en aza indirilmesi için biçerdöverleri tek tek denetliyor.

Kars'ta hububat hasat sezonunun başlamasıyla birlikte İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöver kontrolleri yoğunlaştırıldı. Kent genelinde yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler, tarlalarda hasat yapan biçerdöverleri kontrol ederek makinaların teknik açıdan uygunluğunu ve hasat kurallarına uyulup uyulmadığını denetliyor.

Kars'ın önemli tarım merkezlerinden biri olması nedeniyle özellikle hububat üretiminin yoğun olduğu bölgelerde sürdürülen kontrollerde, biçerdöverlerin hasat sırasında üründe oluşturabileceği dane kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen saha denetimlerinde biçerdöverlerin teknik durumları, hasat ayarları ve ürün kaybına neden olabilecek hususlar titizlikle inceleniyor. Yapılan kontrollerle hem hasadın daha verimli gerçekleştirilmesi hem de üreticilerin bir yıllık emeğinin tarlada kayba uğramasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

"Ürün kayıplarının önüne geçilmesi hedefleniyor"

Hasat sırasında biçerdöverlerin uygun ayarlarda çalıştırılmaması, ürünün tarlada kalmasına veya dane kayıplarının artmasına neden olabiliyor. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bu nedenle biçerdöver kontrollerinde özellikle hasat kayıplarının azaltılmasına yönelik hususlara dikkat ediyor.

Sahada gerçekleştirilen denetimlerde biçerdöver operatörlerinin hasat kurallarına uygun hareket edip etmediği de kontrol edilirken, gerekli görülen durumlarda üreticilere ve operatörlere dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgilendirmelerde bulunuluyor.

"Üreticinin emeği korunuyor"

Kars'ta aylar süren ekim, bakım ve yetiştirme sürecinin ardından hasat dönemine ulaşan çiftçilerin ürünlerini en az kayıpla kaldırabilmesi için kontrollerin büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, biçerdöver kontrolleriyle yalnızca teknik uygunluğu denetlemekle kalmıyor, aynı zamanda tarlada ürün kaybının azaltılması, hasadın zamanında tamamlanması ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılmasına katkı sağlıyor.

Kars genelinde hububat hasadının sürdüğü dönem boyunca biçerdöver kontrollerinin devam edeceği, ekiplerin sahadaki denetimlerini titizlikle sürdüreceği bildirildi.