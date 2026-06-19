Kars'ta Buzağı Kayıplarını Önleme Projesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Buzağı Kayıplarını Önleme Projesi

Kars\'ta Buzağı Kayıplarını Önleme Projesi
19.06.2026 15:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta buzağı ölümlerini azaltmak için 15 milyon TL bütçeli proje hayata geçirildi.

Kars'ta hayvancılık sektörünün geliştirilmesi ve buzağı ölümlerinin azaltılması amacıyla hazırlanan "Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Projesi" için önemli bir adım atıldı. Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından finanse edilen 15 milyon TL bütçeli proje kapsamında hazırlanan protokol imzalandı.

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray ile Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın arasında imzalanan protokol ile birlikte proje resmen uygulama sürecine girdi.

Kars'ta hayvancılığın sürdürülebilirliğinin artırılması, yeni doğan buzağılarda görülen ölüm oranlarının düşürülmesi ve yetiştiricilerin ekonomik kayıplarının önüne geçilmesinin hedeflendiği proje kapsamında çeşitli destek ve uygulamalar hayata geçirilecek. Proje ile işletmelerde buzağı bakım ve besleme şartlarının iyileştirilmesi, hayvan sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi ve yetiştiricilerin bilinçlendirilmesi amaçlanıyor.

Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, projenin bölge hayvancılığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, Kars'ın Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden biri olduğunu, bu nedenle buzağı kayıplarının azaltılmasına yönelik çalışmaların sektöre doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Halil İbrahim Güray da bölgenin temel geçim kaynaklarından biri olan hayvancılığın geliştirilmesine yönelik yatırımlara önem verdiklerini belirterek, uygulamaya alınan projenin üreticilerin verimliliğini artıracağını ve ekonomik kayıpların önüne geçeceğini kaydetti.

15 milyon TL bütçeyle hayata geçirilecek proje sayesinde Kars'ta yetiştiricilerin daha sağlıklı ve verimli üretim yapmalarına katkı sağlanması, hayvancılık işletmelerinin güçlendirilmesi ve bölge ekonomisine önemli kazanımlar sunulması bekleniyor.

Yetkililer, Kars tarım ve hayvancılığına değer katacak projenin il genelindeki yetiştiricilere hayırlı olması temennisinde bulundu. - KARS

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Yaşam, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Buzağı Kayıplarını Önleme Projesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran’dan çok daha rahatsız edici İsrail Diaspora Bakanı Chikli: Türkiye, İran'dan çok daha rahatsız edici
Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi Doktorlar Japon böceği çıkardı Kulağındaki ağrının nedeni şaşkına çevirdi! Doktorlar Japon böceği çıkardı
TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz: 47 bin kız öğrenciye ulaştık TÜRGEV Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz: 47 bin kız öğrenciye ulaştık
Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası’nda ortaya çıktı İşte son hali Dört yıl aradan sonra yine Dünya Kupası'nda ortaya çıktı! İşte son hali
Ahmet Çakar’dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar Ahmet Çakar'dan Hakan Çalhanoğlu için olay iddia: Sevmiyorlar, uyuz oluyorlar
MGK sonrası 11 maddelik açıklamada “KKTC“ detayı MGK sonrası 11 maddelik açıklamada "KKTC" detayı

15:58
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı
15:36
Erdoğan’dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin
Erdoğan'dan Türkiye-Paraguay maçı öncesi uyarı: Gençleri rahatsız etmeyin
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu’na ilk salvo
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koltuğu devralan Kılıçdaroğlu'na ilk salvo
14:56
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı 31 Temmuz’a kadar ücretsiz olacak
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak
14:42
Oyuncu Ece İrtem’in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
Oyuncu Ece İrtem'in ölümünde korkunç şüphe: Maymun ısırığı
14:37
Görüntü Alanya’dan Restorandaki “dans“ şovu büyük tartışma yarattı
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki "dans" şovu büyük tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 16:14:55. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Buzağı Kayıplarını Önleme Projesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.