Kars'ta doktora saldırıya tepki: Hastane yönetimi tarafından "Beyaz Kod" sistemi devreye sokuldu - Son Dakika
Üye Girişi

Kars'ta doktora saldırıya tepki: Hastane yönetimi tarafından "Beyaz Kod" sistemi devreye sokuldu

07.06.2022 15:03

Kars'ta doktora saldırıya tepki: Hastane yönetimi tarafından "Beyaz Kod" sistemi devreye sokulduKARS Kars'ta doktora saldırıya tepki gösterildi.

Kars'ta doktora saldırıya tepki: Hastane yönetimi tarafından "Beyaz Kod" sistemi devreye sokuldu

KARS Kars'ta doktora saldırıya tepki gösterildi. Maskeli bir kişi tarafından bıçaklanan doktora destek veren sağlık çalışanları hastane önünde toplanarak saldırıya maruz kalan arkadaşlarına destek verdi.

Kars Harakani Devlet Hastanesi bünyesinde görevli ve yaklaşık 3 aydır geçici görevle Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine hizmet veren Kalp Damar Cerrahisi Uzm. Dr. Murat Ersoy, dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi tarafından evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden daha sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ersoy ambulansla çalıştığı hastaneye sevk edilerek önce Acil Servise daha sonra da yoğun bakım ünitesine alındı. Burada yapılan tedavilerinin ardından Ersoy taburcu edilerek evine gönderildi.

Kimliği tespit edilemeyen saldırganın yakalanması için çalışmalar aralıksız sürüyor.

Saldırının ardından hastane yönetimi tarafından "Beyaz Kod" sistemi devreye sokuldu. Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi doktorları ise yaşanan hain saldırıyı kınadı. Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başol Canbakan, "Maalesef hastanemiz hekimlerinden kıymetli mesai arkadaşımız Kalp Damar Cerrahisi Uzman Dr. Murat Ersoy, hain bir saldırıya maruz kalarak bıçaklanmıştır. Kendisi "Hastalarına daha iyi bakacaksın" gibi neye dayandığı ve kime yapıldığı belirsiz bir davranışı gerekçe göstererek yapılan tehdit etmesini ve sonrasında gerçekleştirilen bu saldırıyı başhekimlik olarak nefretle kınıyoruz. Saldırıyı takiben "Beyaz Kod" sistemi devreye sokulmuştur. Olay sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup konu ile ilgili olarak sürdürülmekte olan hukuki süreçlerin yakın takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum" dedi.

Ayrıca bıçaklı saldırıya uğrayan Ersoy'un Cumhuriyet Başsavcılığı'na müracaat ederek olayın gerçekleştiren maskeli saldırgan hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis il genlinde maskeli saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Kars'ta doktora saldırıya tepki: Hastane yönetimi tarafından Beyaz Kod sistemi devreye sokuldu
Kars'ta doktora saldırıya tepki: Hastane yönetimi tarafından Beyaz Kod sistemi devreye sokuldu
Kars'ta doktora saldırıya tepki: Hastane yönetimi tarafından Beyaz Kod sistemi devreye sokuldu
Kars'ta doktora saldırıya tepki: Hastane yönetimi tarafından Beyaz Kod sistemi devreye sokuldu

YORUMLAR
500
Şehir merkezine inen boz ayı, vatandaşlara zor anlar yaşattı Şehir merkezine inen boz ayı, vatandaşlara zor anlar yaşattı Kars'ta öğretmen ve öğrenciler çevre haftası kapsamında ormanda temizlik yaptı Kars'ta öğretmen ve öğrenciler çevre haftası kapsamında ormanda temizlik yaptı
Kaynak: İHA

Kars, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta doktora saldırıya tepki: Hastane yönetimi tarafından 'Beyaz Kod' sistemi devreye sokuldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:04:55. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta doktora saldırıya tepki: Hastane yönetimi tarafından "Beyaz Kod" sistemi devreye sokuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement