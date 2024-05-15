Kars'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kars'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Kars\'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Kars'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri başladı. Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen törende çelenk sunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Gençlik Haftası kutlamaları, çeşitli spor müsabakaları ve etkinliklerle devam edecek.

15.05.2024 12:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüregir tarafından çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla beşledı.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüregir, Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, Şube Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürü ve personel katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası kutlamaları, atletizm, dart, hentbol, basketbol, badminton, güreş, tenis ve yüzme gibi branşlarında düzenlenecek müsabakalar ile Gençlik Merkezi tarafından düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. - KARS

Kaynak: İHA

Etkinlik, Yerel, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:47 Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü Saldırıya uğrayan Slovakya Başbakanı Fico korumaları tarafından makam aracına böyle götürüldü
16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı Slovakya Başbakanı Robert Fico silahlı saldırıya uğradı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
17:00 Beşiktaşlılar çok kızacak Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor Beşiktaşlılar çok kızacak! Cenk Tosun, ezeli rakibe gidiyor
15:50 Rambo Okan, Aziz Yıldırım’ı görünce bayıldı Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı görünce bayıldı
15:50 Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık Aziz Yıldırım, sosyal medyayı salladı: Kaybettik, iki kadeh de viski çektik, rahatladık
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
15:40 İstanbul’da metro durağı çıkışında bomba bulundu İstanbul'da metro durağı çıkışında bomba bulundu
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 17:12:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement