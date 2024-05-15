Kars\'ta Gençlik Haftası etkinlikleri başladı

Yerel

Kars'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinlikleri başladı.

Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında Kars Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüregir tarafından çelenk sunulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla beşledı.

Törene, Gençlik ve Spor İl Müdür Vekili Ayhan Yüregir, Spor Hizmetleri Müdürü Ömer Saltık, Şube Müdürleri, Gençlik Merkezi Müdürü ve personel katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Gençlik Haftası kutlamaları, atletizm, dart, hentbol, basketbol, badminton, güreş, tenis ve yüzme gibi branşlarında düzenlenecek müsabakalar ile Gençlik Merkezi tarafından düzenlenecek etkinliklerle devam edecek. - KARS