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Kars'ta Hastane ve Üniversite Kantinleri Denetlendi - Son Dakika
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Kars'ta Hastane ve Üniversite Kantinleri Denetlendi

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın talimatlarıyla kentte bulunan hastanelerdeki kantinler ile üniversite kampusunda faaliyet gösteren kantinler denetimden geçirildi. Vatandaşlar ve üniversite öğrencilerinden gelen şikayetler dikkate alınarak yapılan denetimlerde sağlık ve hijyen, fahiş fiyat, son kullanma tarihleri ve genel temizlik hususları gözden geçirildi. Eksiklikleri tespit edilen kantin ve işletmelere uyarılar yapıldı ve denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.

Kars\'ta Hastane ve Üniversite Kantinleri Denetlendi
04.01.2024 - 12:01,
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Kars'ta hastane kantinleri denetlendi. Hastane kantinlerinin denetlenmesi vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılandı.

Kars Valisi/Belediye Başkan Vekili Ziya Polat'ın talimatlarıyla kentte bulunan hastanelerdeki kentinler ile üniversite kampusunda faaliyet gösteren kantinler denetimden geçirildi.

Özellikle vatandaşlar ve üniversite öğrencilerinden gelen şikayetleri dikkate alan Valilik bünyesinde oluşturulan Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince hastane ve üniversite kantinlerinde denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde başta sağlık ve hijyen olmak üzere fahiş fiyat, ürünlerinin son kullanma tarihleri ve genel temizlik hususları gözden geçirildi. Ekipler, eksiklikleri görülen kantin ve işletmelere uyarılarda bulundu. Ekiplerin denetimlere aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kars'ta Hastane ve Üniversite Kantinleri Denetlendi - Son Dakika
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