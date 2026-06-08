Kars'ta Hayvancılık Değerlendirmesi - Son Dakika
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Kars'ta Hayvancılık Değerlendirmesi

Kars\'ta Hayvancılık Değerlendirmesi
08.06.2026 11:49
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Tarım Bakanlığı, Kars'ta hayvancılık potansiyelini değerlendirip üreticilerle buluştu.

Kars'ta üreticilerle bir araya gelen Tarım ve Orman Bakanlığı heyeti, Boğatepe'deki mandıra işletmeleri ve Akçakale Merası'nda incelemelerde bulunarak hayvancılık sektörünün geleceğine yönelik değerlendirmeler yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Sezai Cibelik ile Hayvan Sağlığı ve Epidemiyoloji Daire Başkanı Hüseyin Eş, Kars Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın'ın eşliğinde Kars'ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Gerçekleştirilen program kapsamında üreticilerle bir araya gelen heyet, ilin hayvancılık potansiyelini yerinde değerlendirerek sektörün mevcut durumu ve geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretlerin ilk durağı, Kars'ın önemli üretim merkezlerinden biri olan Boğatepe köyü oldu. Burada faaliyet gösteren mandıra işletmelerini gezen heyet, yetiştiriciler ve işletme sahipleriyle bir araya geldi. Görüşmelerde üreticilerin talep ve önerileri dinlenirken, süt üretimi, hayvancılık faaliyetleri ve kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar hakkında değerlendirmeler yapıldı.

Heyet daha sonra Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale Merası'nda incelemelerde bulundu. Bölgedeki mera alanlarını gezen yetkililer, yürütülen hayvancılık faaliyetleri ve mera kullanımına ilişkin bilgi aldı. Kars'ın geniş mera varlığı ve doğal kaynaklarının hayvancılık açısından sunduğu avantajlar ele alınırken, sürdürülebilir üretim anlayışının önemine dikkat çekildi.

Üreticilerle gerçekleştirilen istişare toplantılarında ise Kars'ın Türkiye hayvancılığındaki stratejik konumu, verimliliğin artırılması, hayvan sağlığı hizmetleri ve sektöre yönelik destekleme politikaları gündeme geldi. Bakanlık yetkilileri, üreticilerin beklenti ve taleplerini dinleyerek çözüm odaklı çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

Ziyaret programı, Kars'ın hayvancılık alanındaki güçlü potansiyelinin daha da geliştirilmesi, üreticilerin desteklenmesi ve sektörün geleceğine yönelik projelerin değerlendirilmesiyle sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars'ta Hayvancılık Değerlendirmesi - Son Dakika

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