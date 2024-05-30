Kars'ta Kadın Çiftçilere Uygulamalı Eğitim Verildi - Son Dakika
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Kars'ta Kadın Çiftçilere Uygulamalı Eğitim Verildi

Kars\'ta Kadın Çiftçilere Uygulamalı Eğitim Verildi

Kars İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 'Kadın Çiftçiler Öğreniyor. Ekonomik ve Sosyal Olarak Güçleniyor Projesi' kapsamında kadın çiftçilere somatik hücre sayısının düşürülmesi ve peynirde starter kültürün artırılması konularında eğitim verildi. Eğitimlere katılan kadın çiftçiler başarılı bir şekilde sınavlarını tamamladılar ve eğitimlerin farklı köylerde devam edeceği belirtildi.

30.05.2024 17:33
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Kars'ta kadın çiftçilere yönelik uygulamalı eğitim verildi.

Kars İl tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kentin sektörlerinden Süt Ürünleri ve Peynir sanayisinin kaliteli ham maddeye ulaşması için somatik hücre sayısının düşürülmesi ve peynirde starter kültürün artırılması amacı ile "Kadın Çiftçiler Öğreniyor. Ekonomik ve Sosyal Olarak Güçleniyor Projesi" kapsamında kadın çiftçiler bilgilendirildi.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Merkez Hacıveli köyünde, 'Büyük Baş Hayvancılıkta Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu'na katılan kadın çiftçiler, uygulamalı ve eğitimlerinin ardından yazılı sınavlarını da başarılı bir şekilde tamamladılar.

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce eğitimlerin planlı olarak farklı köylerde devam edeceği öğrenildi. - KARS

Kaynak: İHA

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