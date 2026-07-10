Kars'ta Kadın Girişimciliğine Destek Projesi - Son Dakika
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Kars'ta Kadın Girişimciliğine Destek Projesi

Kars\'ta Kadın Girişimciliğine Destek Projesi
10.07.2026 15:07
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Kars Valisi Polat, kadın girişimciliğini desteklemek amacıyla eğitim tırını ziyaret etti.

Kars Valisi Ziya Polat, kadın girişimciliğini desteklemek ve kadınların ekonomik hayata daha güçlü katılımını sağlamak amacıyla kentte faaliyet gösteren "Yükselen Kadınlar Girişimcilik Eğitim Tırı"nı ziyaret etti. Eğitim alan kursiyer kadınlarla bir araya gelen Polat, devletin kadın girişimcilere yönelik desteklerinin artarak süreceğini belirterek, üretmek isteyen herkesin yanında olduklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Halkbank iş birliğinde, "Kendi İşim Benim İzim" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında Kars'a gelen eğitim tırı, kadınlardan yoğun ilgi görüyor. Kadınların girişimcilik becerilerini geliştirmeyi, dijitalleşen iş dünyasına uyum sağlamalarını ve kendiişlerini kurmalarını teşvik etmeyi amaçlayan proje, Türkiye'nin 7 bölgesinde kadınlarla buluşuyor.

Eğitim tırını ziyaret eden Kars Valisi Ziya Polat, proje yetkililerinden verilen eğitimler hakkında bilgi aldı. Ardından kursiyer kadınlarla sohbet eden Polat, kadınların taleplerini dinleyerek girişimcilik yolunda cesur adımlar atmaları gerektiğini ifade etti.

Devletin üretmek isteyen kadınların her zaman yanında olduğunu vurgulayan Polat, "Hem ajanslarımız hem bankamız hem de bakanlıklarımız uygun kredi veriyor ve vermeye devam edecek. Siz yeter ki üretmek isteyin, üretmek için yola çıkın. Bizler devletimizin tüm imkanlarını sizlere ulaştırmakla görevliyiz. Kimsenin parasını kimseye vermiyoruz; sizin paranızı yine size veriyoruz. Yeter ki üretin. Ancak önemli olan sürdürülebilir olmasıdır. İki gün sonra vazgeçilen değil, uzun yıllar devam edecek üretimler ortaya koymalıyız" dedi.

Hafta boyunca Kars'ta hizmet verecek eğitim tırında kadınlara; temel girişimcilik, e-ticaret, finansal okuryazarlık, sosyal medya yönetimi, markalaşma ve iş planı hazırlama gibi birçok konuda uzman eğitmenler tarafından uygulamalı eğitimler veriliyor. Eğitimler sayesinde kadınların iş fikirlerini projeye dönüştürmeleri, finansal kaynaklara erişim konusunda bilinçlenmeleri ve yerel ekonomiye daha fazla katkı sunmaları hedefleniyor.

Kadın istihdamının artırılması ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması açısından önemli görülen proje, Karslı kadınlardan da büyük ilgi gördü. Vali Ziya Polat'ın ziyaret programı, kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi. - KARS

Kaynak: İHA

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