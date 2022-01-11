Kars'ta kaldırımların buz ve karı temizleniyor - Son Dakika

Kars Belediye Başkanlığı'nca önceki gün yağan karın ardından cadde ve kaldırımlarda buz ve kar temizleme çalışmalarına başlatıldı.

Kenttin en işlek caddelerinde başlatılan kar ve buz çalışmalarında yaklaşık 50 kişilik ekip görev aldı. Belediye Başkanlığı'nca kış hazırlıklarında oluşturulan 'kar ile mücadele timi' önce kaldırımların kar ve buzunu temizledi. Ardından caddelerin karı iş makinelerince kamyonlara doldurularak kent dışına çıkarıldı.

Belediye kar timinin çalışmalarına vatandaşlarda eşlik etti. Kendi işyerlerinin önünün kar ve buzunu temizleyen iş yeri sahipleri, temizledikleri buz ve karı belediyeye ait iş makinelerinin alabilmesi için toplu şekilde yol kenarına bıraktı. Vatandaşların bıraktığı karlar ise yine kamyonlara doldurularak götürüldü.

Belediye kar timi ekipleri kaldırım ve caddeleri temizlerken, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait kumlama aracı da yolları kumladı.

Kars Belediye Başkanlığı'na bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü kar timi, başta Faikbey, Halitpaşa, İnönü, Atatürk ve Metin Sözen Caddeleri olmak üzere Haydar Aliyev ve GAMP Caddesi'nin de kar ve buzunu temizleyerek kaldırımlarını kullanılabilir hale getirdi. - KARS