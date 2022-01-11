Üye Girişi
Kars'ta kaldırımların buz ve karı temizleniyor - Son Dakika

Kars'ta kaldırımların buz ve karı temizleniyor

11.01.2022 12:51
Kars'ta kaldırımların buz ve karı temizleniyor

Kars Belediye Başkanlığı'nca önceki gün yağan karın ardından cadde ve kaldırımlarda buz ve kar temizleme çalışmalarına başlatıldı.

Kars Belediye Başkanlığı'nca önceki gün yağan karın ardından cadde ve kaldırımlarda buz ve kar temizleme çalışmalarına başlatıldı.

Kenttin en işlek caddelerinde başlatılan kar ve buz çalışmalarında yaklaşık 50 kişilik ekip görev aldı. Belediye Başkanlığı'nca kış hazırlıklarında oluşturulan 'kar ile mücadele timi' önce kaldırımların kar ve buzunu temizledi. Ardından caddelerin karı iş makinelerince kamyonlara doldurularak kent dışına çıkarıldı.

Belediye kar timinin çalışmalarına vatandaşlarda eşlik etti. Kendi işyerlerinin önünün kar ve buzunu temizleyen iş yeri sahipleri, temizledikleri buz ve karı belediyeye ait iş makinelerinin alabilmesi için toplu şekilde yol kenarına bıraktı. Vatandaşların bıraktığı karlar ise yine kamyonlara doldurularak götürüldü.

Belediye kar timi ekipleri kaldırım ve caddeleri temizlerken, Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait kumlama aracı da yolları kumladı.

Kars Belediye Başkanlığı'na bağlı Temizlik İşleri Müdürlüğü kar timi, başta Faikbey, Halitpaşa, İnönü, Atatürk ve Metin Sözen Caddeleri olmak üzere Haydar Aliyev ve GAMP Caddesi'nin de kar ve buzunu temizleyerek kaldırımlarını kullanılabilir hale getirdi. - KARS

Kars'ta kaldırımların buz ve karı temizleniyor
Kars'ta kaldırımların buz ve karı temizleniyor
Kars'ta kaldırımların buz ve karı temizleniyor

YORUMLAR
500

Belediye Başkanlığı, Kars, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Kars'ta kaldırımların buz ve karı temizleniyor - Son Dakika


Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli! Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!         
12:41
Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle gittiği iddiaları Meclis'e taşıdı Bakan Varank'ın tüplü dalışa askeri helikopterle gittiği iddiaları Meclis'e taşıdı         
12:27
Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Rekabet Kurumu Başkanı: Zincir marketlere ceza nedeni, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak Rekabet Kurumu Başkanı: Zincir marketlere ceza nedeni, fiyat geçişlerini birlikte sağlamak         
12:05
Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek Mansur Yavaş sözünü tuttu! Ankara'da çiftçilere mazot desteği verilecek         
11:18
Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı         
11:15
Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak Çarşamba ve Perşembe tedbirinizi alın! Meteoroloji güncel raporu yayımladı, kar yağışı İstanbul'da etkili olacak         
10:42
Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı Survivor All Star macerası başlıyor! Dominik yolcularından veda paylaşımı         
10:15
Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı Gökçek'in koronaya yakalanan Temel Karamollaoğlu için yaptığı "Ölüm bir karış ötede" sözleri ortalığı karıştırdı         
09:00
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26

Son Dakika Haberleri
12:40 Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan ile ortak görüş: Reformlar desteklenmeli!
12:38 Aralarında doktor, polis bile var! Çocuklara ait müstehcen görüntü paylaştılar
12:33 Yasa boğan kazanın detayları ortaya çıktı! Ailesine veda edip antrenman için yola çıkmış
12:31 Yasağa rağmen avlanıp, sosyal medyada paylaştı; cezadan kaçamadı
12:27 Dedesiyle ekmek almaya giderken arabanın altında kalmıştı! Sürücünün ifadesini duyanlar kulaklarına inanamadı
12:24 Ahmet Çalık'ın eski paylaşımı gündeme düştü: Allah'tan geldik ve yine Allah'a döneceğiz
12:07 Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Artık eski halinden eser yok
12:06 Çocuk bezindeki fiyat artışları Bakan Yanık'a soruldu: Çalışma yapabiliriz
12:03 Soylu'dan HDP'li Güzel'e tepki ve PKK'ya sert uyarı: Geri zekalı Karayılan canını alacağız
11:41 Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 12:58:27. #1.11#
SON DAKİKA: Kars'ta kaldırımların buz ve karı temizleniyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement