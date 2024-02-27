Kars\'ta Kayak Kaymayı Bilmeyen Çocuklar Sarıkamış\'ta Kaymayı Öğrendi

Kars'ta kayak kaymayı bilmeyen çocuklar Sarıkamış'ta kayak kaymayı öğrendi, kaymaya başlayan çocukların mutlulukları ise yüzlerine yansıdı.
Kars'ta Vali Ziya Polat, tarafından hayata geçirilen ve yoğun ilgi gören KAFKAS Projesi öğrencileri okumanın yanında sportif faaliyetlerde etkin olmalarını da imkan tanıyor.
"Karın Yıldızları Sarıkamış'ta" Projesi ile başlatılan ve yaklaşık 300 öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler dallarında uzman antrenörler tarafından kayak kaymayı öğrendi. Antrenörler, yetenekli öğrencilere kayak sporu yapma önerisinde de bulundu.
Kars'ta kayak kaymayı bilmeyen öğrenci kalmayacağını ifade eden Vali Polat, "Çok güzel kayak merkezimiz var. Türkiye'nin en önemli kayak pistleri Sarıkamış'ta bizler çocuklarımıza Sarıkamış'ı anlatacağız, anlatmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza Sarıkamış'ta kayak yapmayı öğretiyoruz, öğretmeye devam edeceğiz. Eğitimin yanında çocuklarımızın mutlak suretle sporun bir dalını lisanslı olarak yapmalarını istiyoruz. Bunun için de çocuklarımız sportif anlamda da desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinde birisi olan Sarıkamış'ta kayak sporunun yaygınlaşması, gelecek nesillere aktarılması ve ilkokul çağındaki öğrencilerin de kayak sporuna yönelmesine imkan sağlayan proje çerçevenin önümüzde ki yıllarda devam etmesi planlanıyor.
Sarıkamış Osman Yüce Kayak Tesisleri'nde yaklaşık 15 günlük eğitimlerle kayak öğrenen öğrencileri Vali Polat'ta yalnız bırakmıyor. Her fırsatta öğrencilerle buluşan Polat, öğrencilerle birlikte kayak kayıyor, öğrencilerle sohbet ediyor. - KARS
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