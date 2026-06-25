Kars\'ta Kerbela şehitleri Aşure Günü\'nde anıldı

Kars'ta Hazreti Hüseyin ile birlikte Kerbela'da şehit edilen 72 yareni, şehadetlerinin 1387'nci yılında düzenlenen Aşure Günü etkinlikleriyle anıldı.

Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde sabahın erken saatlerinde bir araya gelen binlerce vatandaş, düzenlenen yürüyüş ve anma programlarında Kerbela şehitlerini dualarla yad etti. Hazreti Ali Camii önünde toplanan vatandaşlar, mersiyeler ve ilahiler eşliğinde Faikbey Caddesi boyunca yürüdü. Yürüyüş boyunca bir grup vatandaş göğüslerini dövdü. Yürüyüş Kars Şehitliği'nde sona erdi.

Programda konuşan Kars Valisi Ziya Polat, "Kerbela yalnızca bir savaşın, daha bir tarih sayfasının adı değildir. Kerbela bir annenin yüreğine düşen ateştir. Bir yetimin gözyaşıdır. Susuz bırakılan çocukların masum bakışıdır. Kerbela hakkın, adaletin ve insanlık uğruna can vermenin adıdır. Hz. Hüseyin efendimiz, zulme boyun eğmektense şerefli bir duruş ile yaşamayı ve gerektiğinde bu uğurda can vermeyi insanlığa miras bırakmıştır. O gün Kerbela'da toprağa düşen sadece bedenler değil, aynı zamanda insanlığın vicdanına kazınan büyük bir hakikat olmuştur" dedi.

Aşure programlarının ardından vatandaşlar mezarlıkları ziyaret ederek, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Binlerce kişinin katıldığı etkinliklerde Ehl-i Beyt sevgisi ve Kerbela şehitlerine duyulan bağlılık bir kez daha gözler önüne serildi. - KARS