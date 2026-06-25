Kars'ta Kerbela şehitleri Aşure Günü'nde anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Kerbela şehitleri Aşure Günü'nde anıldı

Kars\'ta Kerbela şehitleri Aşure Günü\'nde anıldı
25.06.2026 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars’ta, Kerbela’da Hz. Hüseyin ve 72 yareninin şehadetinin 1387. yılında düzenlenen Aşure Günü etkinliklerinde binlerce vatandaş yürüyüş ve anma programlarıyla bir araya geldi. Vali Ziya Polat, Kerbela’nın hak, adalet ve insanlık uğruna can vermenin simgesi olduğunu vurguladı. Programların ardından vatandaşlar mezarlıkları ziyaret ederek dualar etti.

Kars'ta Hazreti Hüseyin ile birlikte Kerbela'da şehit edilen 72 yareni, şehadetlerinin 1387'nci yılında düzenlenen Aşure Günü etkinlikleriyle anıldı.

Muharrem ayının 10'uncu günü olan Aşure Günü'nde sabahın erken saatlerinde bir araya gelen binlerce vatandaş, düzenlenen yürüyüş ve anma programlarında Kerbela şehitlerini dualarla yad etti. Hazreti Ali Camii önünde toplanan vatandaşlar, mersiyeler ve ilahiler eşliğinde Faikbey Caddesi boyunca yürüdü. Yürüyüş boyunca bir grup vatandaş göğüslerini dövdü. Yürüyüş Kars Şehitliği'nde sona erdi.

Programda konuşan Kars Valisi Ziya Polat, "Kerbela yalnızca bir savaşın, daha bir tarih sayfasının adı değildir. Kerbela bir annenin yüreğine düşen ateştir. Bir yetimin gözyaşıdır. Susuz bırakılan çocukların masum bakışıdır. Kerbela hakkın, adaletin ve insanlık uğruna can vermenin adıdır. Hz. Hüseyin efendimiz, zulme boyun eğmektense şerefli bir duruş ile yaşamayı ve gerektiğinde bu uğurda can vermeyi insanlığa miras bırakmıştır. O gün Kerbela'da toprağa düşen sadece bedenler değil, aynı zamanda insanlığın vicdanına kazınan büyük bir hakikat olmuştur" dedi.

Aşure programlarının ardından vatandaşlar mezarlıkları ziyaret ederek, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dualar etti. Binlerce kişinin katıldığı etkinliklerde Ehl-i Beyt sevgisi ve Kerbela şehitlerine duyulan bağlılık bir kez daha gözler önüne serildi. - KARS

Kaynak: İHA

Kültür, Yerel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Kerbela şehitleri Aşure Günü'nde anıldı - Son Dakika

Van’ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı Van'ın Edremit ilçesinde kuduz alarmı: 7 mahalle karantinaya alındı
Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler Trafikte demir çubuklu vahşet: Yaşlı adamı döve döve öldürdüler
Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı Hollanda’da ilk kez 12 yaş altındaki çocuğa ötanazi uygulandı
Brezilya’daki balon faciasından yeni görüntüler Brezilya'daki balon faciasından yeni görüntüler
Çankırı’da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü Çankırı'da elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki Yasir öldü
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

17:33
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
Ünlü modacının cenazesinde kadınlar da saf tutmak isteyince ortalık karıştı
16:38
Malatya’da korkutan deprem
Malatya'da korkutan deprem
16:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fenomen gibi takılan belediye başkanlarına uyarı
15:39
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti’ye katıldı
Rozetlerini Erdoğan taktı: Üç belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı
15:16
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
Cenazeye damga vuran görüntü: Kılıçdaroğlu, İnce, Başarır ve Özel aynı karede
11:42
Son saniye YKS’ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
Son saniye YKS'ye alınmayan genç kız: Benim vaktim vardı, kapıyı yüzüme kapattılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2026 17:47:30. #7.12#
SON DAKİKA: Kars'ta Kerbela şehitleri Aşure Günü'nde anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.