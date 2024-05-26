Kars\'ta King Kong figürüne benzeyen dağ ortaya çıktı

Yerel

Kars'taki dağda King Kong figürü ortaya çıktı. Goril kafasına benzeyen dağ, görenleri şaşırtıyor. King Kong'un kafasına benzeyen dağ, fotoğrafçıların da yoğun ilgisini çekiyor.

Kars'ın Selim ilçesinde bulunan bölgedeki vatandaşlar tarafından "Döşkaya" olarak bilinen dağ, uzaktan King Kong'un kafasına benziyor. İnsanları hayrete düşüren dağın, Hollywood'un fantastik canavarı King Kong'u andırması bölgeden geçen vatandaşların dikkatini çekiyor.

"Goril gibi görünüyor"

Dağın goril kafasına benzediğini ifade eden fotoğrafçı Serkan Erkoç, "Burası Selim Döşkaya mevkii, doğa fotoğrafı çekerken arkamdaki siluetine gorile benzediğini fark ettim. Yani görüntü olarak ta tıpa tıp goril gibi görünüyor.

Kars'ta goril kafasına benzeyen dağ, fotoğrafçılarında ilgisini çekiyor. Bulutlu havada bölgeye gelen fotoğrafçılar, farklı açılardan dağın fotoğrafını çekiyor. - KARS