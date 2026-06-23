Kars\'ta Kırsal Yollar Güçleniyor

Kars İl Özel İdaresi, kırsal bölgelerde ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların daha güvenli, konforlu yollara kavuşmasını sağlamak amacıyla asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2026 yılı yatırım programı kapsamında yürütülen çalışmalarla köy yollarının standardı yükseltilirken, ulaşımda kalite ve güvenlik artırılıyor.

İl Özel İdaresi'nin 69,1 kilometrelik Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt yapım programı çerçevesinde Arpaçay ilçesine bağlı Melikköy yolunda 6,1 kilometrelik, Susuz ilçesine bağlı Porsuklu yolunda ise 2,5 kilometrelik BSK asfalt çalışmalarına başlandı. İş makineleri ve teknik ekiplerin yoğun mesai harcadığı bölgelerde çalışmaların kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

Kars İl Özel İdaresi'nce köy yollarının modern ve dayanıklı hale getirilmesi için çalışmaların planlanan program doğrultusunda devam edeceği belirtilerek, kırsalda yaşayan vatandaşların ulaşım imkanlarını iyileştirmenin öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade edildi.

Yürütülen çalışmalar sayesinde özellikle kış şartlarının ağır geçtiği bölgelerde ulaşımın daha güvenli hale gelmesi, tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin kolaylaşması ve köylerin ilçe merkezleriyle bağlantısının güçlenmesi amaçlanıyor.

İl Özel İdaresi, "Yol medeniyettir" anlayışıyla hareket ederek, Kars'ın her noktasına kaliteli hizmet ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yetkililer, güçlü ulaşım altyapısının bölgenin ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkı sağlayacağını vurguladı. - KARS