Kars\'ta Kumar Bağımlılığı Eğitimi

Kars'ta bağımlılıkla mücadele kapsamında farkındalık çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Yeşilay Sosyal Hizmet Uzmanları tarafından Kars İl Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik "Kumar Bağımlılığı" konulu farkındalık eğitimi düzenlenirken, Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) tarafından ise sunulan ücretsiz danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri hakkında da kapsamlı bilgilendirme yapıldı.

Gerçekleştirilen eğitim programında, teknolojinin gelişmesiyle birlikte özellikle çevrim içi platformlarda yaygınlaşan kumar bağımlılığının bireyler, aileler ve toplum üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı. Katılımcılara kumar bağımlılığının belirtileri, risk faktörleri, bağımlılığın erken dönemde fark edilmesinin önemi ve mücadele yöntemleri hakkında bilgiler aktarıldı.

Program kapsamında ayrıca YEDAM'ın alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı alanlarında ücretsiz ve gizlilik esasına dayalı psikolojik ile sosyal destek hizmetleri sunduğu anlatıldı. Emniyet personeline, bağımlılıkla mücadelede kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilerek, ihtiyaç duyan bireylerin YEDAM hizmetlerine yönlendirilmesinin toplumsal fayda açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı.

Eğitimin soru-cevap bölümünde emniyet personeli, bağımlılıkla mücadelede sahada karşılaşılan durumlar hakkında görüş alışverişinde bulunurken, uzmanlar da merak edilen konulara açıklık getirdi.

Yetkililer, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca sağlık kurumlarının değil, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve güvenlik birimlerinin ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin toplumda farkındalığın artırılmasına önemli katkılar sağladığını ifade etti. - KARS