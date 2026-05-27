Kars'ta Kurban Bayramı'nda Sakinlik Hakim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kars'ta Kurban Bayramı'nda Sakinlik Hakim

Kars\'ta Kurban Bayramı\'nda Sakinlik Hakim
27.05.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta Kurban Bayramı'nda cadde ve sokaklar sessizliğe büründü, esnaflar sakin günlere dikkat çekti.

Kurban Bayramı dolayısıyla Kars'ta cadde ve sokaklarda alışılmış yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Normal günlerde vatandaşların yoğun olarak kullandığı kent merkezi ve alışveriş bölgelerinde sakinlik hakim olurken, özellikle her gün yüzlerce kişinin uğrak noktası olan Bedesten Bölgesi adeta boş kaldı.

Bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaşın şehir dışına gitmesi ve aile ziyaretlerine yönelmesiyle kent merkezindeki insan ve araç trafiğinde gözle görülür azalma yaşandı. Kars'ın en hareketli noktalarından biri olan Bedesten Bölgesi'nde esnaflar da sakin geçen bayram günlerine dikkat çekti. Gün içerisinde yoğunluk yaşanan bölgede bu kez sessizlik hakim oldu.

Kent merkezindeki Faikbey Caddesi, Kazımpaşa Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde de normal günlerde oluşan kalabalıkların yerini sakin görüntüler aldı. Trafikteki yoğunluğun azalmasıyla birlikte şehirde huzurlu bir atmosfer oluşurken, vatandaşlar bayramın manevi havasını aileleriyle birlikte geçirmeyi tercih etti.

Öte yandan bazı işletmelerin bayram dolayısıyla kapalı olması da kentteki sakinliği artırdı. Özellikle tarihi Bedesten çevresindeki sessizlik dikkat çekti.

Kars'ta bayram boyunca sakinliğin devam etmesi beklenirken, güvenlik ekipleri ise kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması için görevlerini sürdürüyor. - KARS

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kurban Bayramı, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Hakim, Kars, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars'ta Kurban Bayramı'nda Sakinlik Hakim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bülent Arınç’tan “mutlak butlan“ yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı Bülent Arınç'tan "mutlak butlan" yorumu: Yargıtay bir an önce tedbiri kaldırmalı
AK Parti “af“ tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok AK Parti "af" tartışmalarına son noktayı koydu: Asla gündemimizde yok
DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı DEM Parti, Kılıçdaroğlu ile bayramlaşmama kararı aldı
Özel’den Kılıçdaroğlu’na “seçim“ teklifi: Kazananın elini öpeceğim Özel'den Kılıçdaroğlu'na "seçim" teklifi: Kazananın elini öpeceğim
Araç sahiplerine güzel haber Benzine dev indirim geliyor Araç sahiplerine güzel haber! Benzine dev indirim geliyor
Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti Muharrem İnce, Memleket Partisi’nden kalan eski parti otobüsünü Özel’e tahsis etti

11:05
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
Kılıçdaroğlu kameralar karşısına geçti: Özel ile bayramlaşırız, düşman değiliz
09:20
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir’deki coşkuyu takip etmiş
Özgür Özel, Devlet Bahçeli ile sürpriz telefon görüşmesini anlattı: İzmir'deki coşkuyu takip etmiş
08:53
Bayram sabahı gülümseten “Rize simidi“ muhabbeti Erdoğan’ın yanıtı bomba
Bayram sabahı gülümseten "Rize simidi" muhabbeti! Erdoğan'ın yanıtı bomba
07:39
Özel’den namaz çıkışı “Yeni parti kuracak mısınız“ sorusuna net yanıt
Özel'den namaz çıkışı "Yeni parti kuracak mısınız?" sorusuna net yanıt
07:23
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
Yöresel kıyafetleriyle tarihi camide bayram namazı kıldılar
07:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı: Netanyahu zalimi gereken dersi alacaktır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 11:13:05. #7.13#
SON DAKİKA: Kars'ta Kurban Bayramı'nda Sakinlik Hakim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.