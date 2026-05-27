Kars\'ta Kurban Bayramı\'nda Sakinlik Hakim

Kurban Bayramı dolayısıyla Kars'ta cadde ve sokaklarda alışılmış yoğunluk yerini sessizliğe bıraktı. Normal günlerde vatandaşların yoğun olarak kullandığı kent merkezi ve alışveriş bölgelerinde sakinlik hakim olurken, özellikle her gün yüzlerce kişinin uğrak noktası olan Bedesten Bölgesi adeta boş kaldı.

Bayram tatilini fırsat bilen birçok vatandaşın şehir dışına gitmesi ve aile ziyaretlerine yönelmesiyle kent merkezindeki insan ve araç trafiğinde gözle görülür azalma yaşandı. Kars'ın en hareketli noktalarından biri olan Bedesten Bölgesi'nde esnaflar da sakin geçen bayram günlerine dikkat çekti. Gün içerisinde yoğunluk yaşanan bölgede bu kez sessizlik hakim oldu.

Kent merkezindeki Faikbey Caddesi, Kazımpaşa Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde de normal günlerde oluşan kalabalıkların yerini sakin görüntüler aldı. Trafikteki yoğunluğun azalmasıyla birlikte şehirde huzurlu bir atmosfer oluşurken, vatandaşlar bayramın manevi havasını aileleriyle birlikte geçirmeyi tercih etti.

Öte yandan bazı işletmelerin bayram dolayısıyla kapalı olması da kentteki sakinliği artırdı. Özellikle tarihi Bedesten çevresindeki sessizlik dikkat çekti.

Kars'ta bayram boyunca sakinliğin devam etmesi beklenirken, güvenlik ekipleri ise kent genelinde huzur ve güven ortamının korunması için görevlerini sürdürüyor. - KARS