Kars\'ta Nevruz Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Kars'ta 21 Mart Nevruz Bayramı coşkuyla kutlandı. Etkinliğe katılanlar Nevruz ateşinin etrafında halay çekti.

Kars Valiliği'nce Bedesten Bölgesi'nde Nevruz Bayramı etkinliği düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikler, Kafkas Kartalları Halk Oyunları, Örs Dövme, Nevruz Ateşi gibi etkinliklerle coşkuyla kutlanırken, Nevruz ateşini ise Vali Ziya Polat ile Belediye Başkanı Prof. Dr. Ötüken Senger birlikte yaktı. Yakılan Nevruz ateşinin etrafında etkinliğe katılanlar protokol ile birlikte halay çekerek oynadı.

Nevruz Bayramı etkinliği halaylar eşliğinde devam etti. Etkinlikler daha sonra sona erdi. - KARS