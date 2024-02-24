Türkiye\'nin İlk Kar Üzerindeki Rallisi Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Türkiye'nin kar üzerindeki ilk rallisi renkli görüntülere sahne oldu. Sürücülerin zor anlar yaşadığı rallide bazı araçlar yoldan çıkarak kara saplandı. Kara saplanan araçlar, vatandaşların yardımıyla çıkarılarak yarışa kaldığı yerden devam etti.
Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası ilk yarışı olan Sarıkamış Rallisi, zorlu etaplarda sürücülere zor anlar yaşattı. Eski 36 Spor Kulübü tarafından Kars Valiliği, Kars Belediyesi, Sarıkamış Kaymakamlığı ve Sarıkamış Belediyesi destekleri ile organize edilen Sarıkamış Rallisi'nin 2'inci gününde yapılan yarışlar nefesleri kesti. Yukarı Sarıkamış, Handere ve Kızılçubuk bölgelerinde yer alan Remed Assistance, Petrol Ofisi Maxima ve Şehitler etapları 2 kez geçilirken, ralliyi izlemek için bölgeye gelen vatandaşlar ise unutulmaz bir gün geçirdi.
Sarıkamış Rallisi'ni izlemek için Ardahan'dan gelen Sinan İrtegün, "Ormanın içerisinde ralliye çok düşkünün ilk defa orman içerisinde bir parkurda güzel bir yarış olduğunu gördüm. Müthiş bir heyecan zaten katılan pilotlar geldiklerinde virajlarda çok keskin dönüşler yapmak suretiyle heyecanımızı had safhaya çıkarıyorlar" dedi.
Ralliyi vatandaşlarla birlikte izleyen Kars Valisi Ziya Polat, "Bugün ilk gün yarışlarının gördüğünüz gibi coğrafyamız harika, bu güzel coğrafyada Türkiye'nin ilk kar rallisini tamamlamış olduk. Emek verenlere teşekkür ediyorum. Biz Kars olarak, Sarıkamış olarak bu şehrin güzelliklerini, bu şehrin markasını daha ileriye nasıl götürebiliriz çabası içerisinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Amacımız Sarıkamış Rallisinin her sene kurumsallaşmış bir şekilde tarihi belli olan ve uluslar arası bir yarışmaya çevirmek, inşallah önümüzdeki yıl yabancı sporcularında geldiği daha geniş bir yarışma olmasını diliyoruz" diye konuştu.
Öte yandan, ilk gün yarışlarında zorlu etapları geçen sürücüler, vatandaşları heyecanlandırırken, yoldan çıkarak kara saplanan araçlar ise adeta nefesleri kesti. Kara saplanan araçlar görevlilerin kısa süre çıkarmasıyla yarışlara devam etti. - KARS
Son Dakika › Yerel › Türkiye'nin İlk Kar Üzerindeki Rallisi Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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