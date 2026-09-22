Kars'ta yeni eğitim yılında okul kantin ve yemekhane denetimleri sıklaştırıldı - Son Dakika
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Kars'ta yeni eğitim yılında okul kantin ve yemekhane denetimleri sıklaştırıldı

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Kars\'ta yeni eğitim yılında okul kantin ve yemekhane denetimleri sıklaştırıldı
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Kars'ta yeni eğitim yılında okul kantin ve yemekhanelerinde denetimler sıklaştırıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, okullarda gıdaların muhafaza ve satış şartlarını, son tüketim tarihlerini, etiket ve hijyen koşullarını inceliyor; eksikliklere uyarı ve işlem uyguluyor.

Kars'ta yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla okul kantinleri ve yemekhanelerde denetimler sıklaştırıldı. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki eğitim kurumlarında gerçekleştirilen kontrollerde, öğrencilerin tükettiği gıdaların güvenilirliği ve hijyen şartları titizlikle inceleniyor.

Kars Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çocukların sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla okul kantinleri ile yemekhanelerde kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Eğitim kurumlarında yapılan kontrollerde, satışa sunulan gıda ürünlerinin yanı sıra ürünlerin muhafaza edildiği alanlar ve hazırlama şartları da kontrol ediliyor.

Denetimlerde özellikle gıdaların muhafaza ve satış şartları, son tüketim tarihleri, etiket ve mevzuata uygunlukları ile işletmelerin genel hijyen şartları inceleniyor. Ekipler, öğrencilerin sağlığını doğrudan ilgilendiren ürünlerin uygun şartlarda saklanıp saklanmadığını da kontrol ediyor.

Kantin ve yemekhanelerde gerçekleştirilen kontroller sırasında tespit edilen eksikliklerle ilgili gerekli uyarı ve işlemler uygulanırken, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca sürdürüleceği bildirildi.

Kent genelindeki okullarda gerçekleştirilen denetimlerle, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıda tüketebileceği hijyenik ortamların oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: İHA
SağlıkEğitimYerelTarımKarsSon Dakika

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