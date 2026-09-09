Kars Valisi Polat ve Milletvekili Çalkın, Yağlıca Köyü'nde tamamlanan beton yolu inceledi - Son Dakika
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Kars Valisi Polat ve Milletvekili Çalkın, Yağlıca Köyü'nde tamamlanan beton yolu inceledi

Kars Valisi Polat ve Milletvekili Çalkın, Yağlıca Köyü\'nde tamamlanan beton yolu inceledi
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Kars Valisi Ziya Polat ve AK Parti Milletvekili Adem Çalkın, Yağlıca Köyü'nde geleneksel beton yol yöntemiyle tamamlanan yol çalışmasını yerinde inceledi. Yol, köy sakinlerinin ulaşımını kolaylaştırırken tarımsal faaliyetler ve köy-ilçe merkezi arasındaki ulaşımda da önemli katkı sağlayacak.

Kars Valisi Ziya Polat, AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın ile birlikte geleneksel beton yol yöntemiyle yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulan Yağlıca Köyü yolunda incelemelerde bulundu. Vali Polat ve Milletvekili Çalkın, tamamlanan yol çalışmasını yerinde inceleyerek yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kars'ta kırsal ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar devam ederken, Yağlıca Köyü'nde vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan beton yol uygulaması da tamamlanarak hizmete açıldı.

Kars Valisi Ziya Polat ve AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, beraberindeki yetkililerle birlikte Yağlıca Köyü'ne giderek yapımı tamamlanan yol güzergahında incelemelerde bulundu. Yolun mevcut durumu, yapılan uygulamanın özellikleri ve çalışmaların sahadaki sonuçları hakkında yetkililerden bilgi alan Polat ve Çalkın, kırsal bölgelerde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale getirilmesinin önemine dikkat çekti.

Geleneksel beton yol şeklinde inşa edilen Yağlıca Köyü yolu, köy sakinlerinin günlük ulaşımının yanı sıra tarımsal faaliyetler ve köy ile ilçe merkezi arasındaki ulaşım açısından da önem taşıyor.

Özellikle kırsal bölgelerde yol altyapısının güçlendirilmesi, vatandaşların ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi ve ulaşım güvenliğinin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Yağlıca Köyü'nde tamamlanan yol çalışmasının da köy sakinlerinin ulaşım konforuna katkı sağlaması hedefleniyor.

"Çalışmalar yerinde değerlendirildi"

İnceleme sırasında yolun yapım süreci ve uygulanan beton yol sistemi hakkında bilgi alan Vali Ziya Polat ile Milletvekili Adem Çalkın, bölgede yürütülen çalışmaların sahadaki durumunu değerlendirdi.

Kırsal altyapı yatırımlarının vatandaşların yaşam kalitesini doğrudan etkilediğine dikkat çekilirken, köy yollarının iyileştirilmesiyle birlikte ulaşımın daha güvenli ve düzenli hale getirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Kars genelinde kırsal ulaşım altyapısının geliştirilmesine yönelik çalışmaların önümüzdeki süreçte de devam etmesi bekleniyor. Tamamlanan yatırımlarla birlikte köylerde yaşayan vatandaşların ulaşım imkanlarının iyileştirilmesi ve özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde ulaşımın daha kolay hale getirilmesi amaçlanıyor.

Vali Polat ve Milletvekili Çalkın'ın Yağlıca Köyü'ndeki incelemeleri, yolun vatandaşların kullanımına sunulmasının ardından gerçekleştirilen saha değerlendirmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kars Valisi Polat ve Milletvekili Çalkın, Yağlıca Köyü'nde tamamlanan beton yolu inceledi - Son Dakika

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