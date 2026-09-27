Kars Valisi Ziya Polat, Susuz Şelalesi'nde piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti - Son Dakika
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Kars Valisi Ziya Polat, Susuz Şelalesi'nde piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti

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Kars Valisi Ziya Polat, Susuz Şelalesi\'nde piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti
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Kars Valisi Ziya Polat, Susuz Şelalesi Mesire Alanı'ndaki piknikçilerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Polat, hal ve hatır sorup talepleri dinledi; şelalenin bölge turizmine katkı sunduğu belirtildi.

Doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkan Kars'ın önemli mesire alanlarından Susuz Şelalesi, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyen vatandaşları ağırlamaya devam ediyor. Kars Valisi Ziya Polat da Susuz Şelalesi Mesire Alanı'nı ziyaret ederek piknik yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Kars'ın Susuz ilçesinde yer alan ve özellikle yaz aylarında yoğun ilgi gören Susuz Şelalesi, eşsiz doğası ve serin havasıyla ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatıyor. Şelalenin çevresindeki yeşil alanlar, su sesi ve doğal manzara, vatandaşlara şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşma fırsatı sunuyor.

Vali Ziya Polat, Susuz Şelalesi'nin doğal güzelliği eşliğinde piknik yapan vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşların hal ve hatırını soran Polat, ziyaretçilerin taleplerini ve bölgeyle ilgili görüşlerini dinledi.

Doğal yapısıyla Kars'ın önemli turizm noktaları arasında bulunan Susuz Şelalesi'nin, bölgenin turizm potansiyeline katkı sağladığı belirtildi. Yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çeken mesire alanı, özellikle hafta sonlarında ailelerin ve doğaseverlerin uğrak noktalarından biri oluyor.

Vali Polat'ın Susuz Şelalesi ziyaretinde vatandaşlarla gerçekleştirdiği samimi sohbetler renkli görüntülere sahne olurken, ziyaretçiler doğanın tadını çıkarmaya devam etti.

Kaynak: İHA
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