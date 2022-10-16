Kars yerel haberi: Kağızman'da kış hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kars yerel haberi: Kağızman'da kış hazırlıkları tamamlandı

16.10.2022 12:48
Kars yerel haberi: Kağızman'da kış hazırlıkları tamamlandı

Gelen Kars haberlerine göre Kağızman'da yaklaşan kış öncesinde karayolları hazırlıklarını tamamladı.

Kağızman'da yaklaşan kış öncesinde karayolları hazırlıklarını tamamladı.

Kars'ın Kağızman ilçesi Kaymakamı Okan Daştan, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kağızman 182. Şube Şefliği'nde bir takım incelemelerde bulundu.

Karayolları 182. Şube Şefliğini ziyaret eden Kaymakam Daştan, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte mevcut personel sayısı, araç, ekipman yeterlilik durumu ve yapılan çalışmalar hakkında Karayolları Şefi Harun Asan'dan bilgi aldı.

Karayolları 182. Şube Şefiliği'nce her türlü kış tedbirlerinin alındığını ifade eden Şef Asan, Daştan'a Şube Şefliği'ni gezdirerek ekipmanlar hakkında bilgi verdi. Daştan yaptığı incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı. - KARS

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kars yerel haberi: Kağızman'da kış hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:28 Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor
12:19 Amasra'da 41 işçimizin yaşamını yitirdiği maden faciası Meclis gündemine taşınıyor
12:04 Putin'in hedefinde Kiev'in enerji altyapısı vardı! Başkent sokakları karanlığa gömüldü
11:54 İran, hapishane yangınıyla birbirine girdi! Gardiyanlar halka el bombası atıp köpeklerle saldırdılar
11:27 Yaralı madencinin eşi: Haberi internetten öğrendim, bu acı anlatılamaz
10:35 Zelenski, savaşın 8. ayında ulusa seslendi! Öldürülen Rus askerlerinin sayısını açıkladı
00:50 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız
00:32 Kocaeli'de korkunç olay: Uyuşturucu kullanan baba ve dumandan etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 12:52:07. #1.11#
SON DAKİKA: Kars yerel haberi: Kağızman'da kış hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement