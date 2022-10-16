Karayolları 182. Şube Şefiliği'nce her türlü kış tedbirlerinin alındığını ifade eden Şef Asan, Daştan'a Şube Şefliği'ni gezdirerek ekipmanlar hakkında bilgi verdi. Daştan yaptığı incelemelerin ardından bölgeden ayrıldı. - KARS

Karayolları 182. Şube Şefliğini ziyaret eden Kaymakam Daştan, kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte mevcut personel sayısı, araç, ekipman yeterlilik durumu ve yapılan çalışmalar hakkında Karayolları Şefi Harun Asan'dan bilgi aldı.

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Kars yerel haberi: Kağızman'da kış hazırlıkları tamamlandı - Son Dakika

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