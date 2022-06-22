Karşısına çıkan ayıyı bağırarak korkutup kaçırdı - Son Dakika
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Karşısına çıkan ayıyı bağırarak korkutup kaçırdı

22.06.2022 08:09

Bayburt'ta bozayı köy meydanına indi.

Bayburt'ta bozayı köy meydanına indi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Ayıyı biranda karşısında gören bir vatandaşın anlatımı ise dinleyenleri kahkahaya boğdu.

Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı ve merkeze 23 kilometre uzaklıkta bulunan Yukarıkırzı köyünde sabah saatlerine doğru bir ayı etrafta koşarken, köydeki güvenlik kameralarına takıldı.

Etrafta kimsenin olmadığı saatleri fırsat bilen ayı başıboş bir şekilde koşarken köy meydanında bulunan çay ocağının güvenlik kameralarına yansıdı. Köy meydanına kadar inen ayıyı sabah namazından çıkan cemaat gördü. Durumu köy sakinlerinin muhtara bildirmesi üzerine muhtar güvenlik kameralarını inceledi. Kamera görüntülerini izleyen muhtar Enver Gür, ilk defa köy meydanına ayının indiğini, bu durum karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini vurguladı.

"Ayı bana sinirli bir şekilde bağırdı ben de ona bağırınca korkup kaçtı"

Köyde yaşayan Asım Durmuş isimli bir vatandaş, sabah namazından sonra evine gittiği esnada ayının bir anda önüne çıktığını kaydetti. Şaşkınlık ve korku içerisinde ayıyla göz göze gelen Durmuş, ayının kendisine bağırdığını, o panikle kendisinin de ayıya yüksek sesle bağırarak kendini savunduğunu söyleyerek, "Sabah namazından çıktım, mezarlığın orada dua okudum. Dönüşte bir baktım ayı yukarıdan aşağı doğru geliyordu. Ayıyı görür görmez aha ayı dedim. Aramızda 10 metre falan var bir anda sinirlendi, bağırmaya başladı. Ben de ona yüksek sesle bağırdım yoldan aşağı gitti. Ben çok yüksek sesle bağırdım köyün aşağısında Muğdat diye arkadaş duymuş. Yavru ayı değildi, büyük, kocaman bir ayıydı" diye konuştu.

Ayıyı gördüğünü söyleyen köy sakinlerinden İsmail Hakkı Köksal arkadaşına "ayıya bak ayıya diyerek" şaşkınlık içinde seslendiğini belirterek, "Ben sabah namazından çıktım, şu an dikildiğim yere doğru alttan yukarı geliyordu. Ahmet'e seslendim, Ahmet ayıya bak ayıya, ayı bize bir hırladı kaçtı yukarı doğru. Asım'ı telefonla aradım onun olduğu yere gidiyordu çünkü. Asım da bana buraya gel, ayı bana saldıracak dedi. Asım'ın rengi bezi atmıştı bembeyaz olmuştu" ifadelerini kullandı. Yukarıkırzı köyü Muhtarı Enver Gür ise köy meydanına ayının geldiğine inanmadığını, görüntüleri izledikten sonra da şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyerek, "Camiden çıkan vatandaşlar köyde ayı görmüşler ve ben buna inanamadım. Sonrasında güvenlik kameralarına baktığımda ben de şaşırdım, köy meydanına ayının geldiğine ilk kez tanık olduk. Ayı biraz sağda solda koşuşturduktan sonra ilerideki Asım arkadaşımızın olduğu yere giderek orada arkadaşımıza ateşli bir şekilde bağırmış, Asım da ayıya bağırınca ayı kendini ormanlık alana atmış, gözden kaybolup, gitmiş" şeklinde konuştu. - BAYBURT

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Karşısına çıkan ayıyı bağırarak korkutup kaçırdı Karşısına çıkan ayıyı bağırarak korkutup kaçırdı Pazarcıların benzinleri bitince yolda mahsur kaldılar Pazarcıların benzinleri bitince yolda mahsur kaldılar
Kaynak: İHA

Bayburt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Karşısına çıkan ayıyı bağırarak korkutup kaçırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karşısına çıkan ayıyı bağırarak korkutup kaçırdı - Son Dakika
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